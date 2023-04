Le Iene, Belen non c’è: ecco cosa è successo

E’ Max Angioni ad aprire la puntata dell’ 11 aprile de Le Iene in prima serata su Italia 1. Accanto a lui, due colleghi, ma nemmeno l’ombra della padrona di casa.

Dov’è Belen? Dopo l’abbandono di Teo Mammucari il pubblico dello show di Italia 1 deve rinunciare anche alla conduzione della bella argentina.

Il mistero dura poco, e viene svelato da un backstage nei camerini di Mediaset. Le telecamere si mettono in cammino per i corridoi finché non scrutano la conduttrice.

Accasciata a terra, in jeans e maglietta, non certo pronta per la diretta. Con un’espressione piuttosto insofferente e, soprattutto, con una mascherina bianca indossata che le copre la parte bassa del volto.

Ma che succede insomma alla showgirl?

La risposta arriva dalla voce della diretta interessata che esclama al microfono: “Voglio lavorare!”. E ancora: “Voglio fare Le Iene!”

Ma che succede? Chi impedisce alla showgirl argentina di lavorare? Perché questa sera non la vediamo al timone della sua trasmissione?

Il mistero è presto svelato e la risposta è semplice e, ormai, famigliare: “Ho il Covid!”

Ecco qui il motivo per il quale la conduttrice deve fermarsi per qualche giorno e sospendere gli impegni lavorativi.

Anche se sentiamo parlarne meno, e grazie ai vaccini è ora meno letale, il Covid ancora circola e non risparmia nessuno, nemmeno una presentatrice da prima serata.

Per questo non vedremo per un po’ Belen in tv, giusto il tempo di superare l’infezione e negativizzarsi per poi tornare a guidare il suo branco di agguerriti animali con il fiuto per la notizia: le Iene.