Le Iene, Belen Rodriguez alla vittima di revenge porn: “Avere fiducia negli altri non è mai una colpa”

“Permettetemi di mandare un grande braccio a Pamela, purtroppo so benissimo come ci si sente. Ma Avere fiducia negli altri non è mai una colpa, e speriamo che questa situazione si risolva presto”. Belen Rodriguez commenta così il servizio della puntata di martedì 3 maggio de Le Iene che racconta del dramma di una ragazza, vittima di revenge porn da una ex-partner, una donna molto più grande di lei che ha diffuso su onlyfans e su altri siti un video in cui la coppia faceva sesso, a insaputa della ragazza, caduta presto in un incubo.

L’ennesimo caso di revenge porn che ha gettato la vita di una ragazza nel caos, nell’ansia e nella disperazione. Un reato spregevole quello di diffondere immagini intime di qualcuno senza il consenso dell’interessato e che può causa grandissimo disagio alle vittime, fino alle estreme conseguenze. Pamela, la ragazza protagonista del servizio, dice di essere caduta in uno stato di ansia, di non riuscire a parlare a nessuno di quello che gli era successo per vergogna e anche di essere arrivata a pensare di farla finita.

Un’esperienza quindi, che per le vittime si trasforma in un grande incubo e Belen Rodriguez, vittima anche lei, anni fa, di un episodio di questo tipo, appena tornata in studio non ha risparmiato il suo sostegno alla ragazza. Poche parole per esprimere solidarietà e per cercare di comunicarle che non ha nessun motivo per sentirsi in colpa, visto che lei è la vittima e non ha fatto nulla di male se non fidarsi di qualcuno che ha tradito tale fiducia, compiendo, tra l’altro, un grave reato.