Le Iene fa il pieno di donne: le 10 nuove (e famose) conduttrici

Martedì 5 ottobre, in prima serata su Italia 1, riparte Le Iene. Una ventata di novità nel programma, arrivato alla 25esima edizione, che quest'anno fa il pieno di donne: 10 nuove conduttrici, protagoniste assolute del mondo della musica, dello sport e della tv, affiancheranno Nicola Savino e la Gialappa's Band.

Chi sono

Svelate sui profili social del programma di Davide Parenti le donne che in questa nuova stagione si alterneranno alla conduzione. Donne che sanno il fatto proprio e che raccontano un femminile contemporaneo, ognuna a modo suo e ognuna proveniente da una professione diversa. In studio troveremo Elodie, Paola Egonu - star della pallavolo italiana - Elisabetta Canalis, Rocio Munoz Morales, Madame, Elena Santarelli, la giornalista Francesca Fagnani, Federica Pellegrini, Ornella Vanoni e Michela Giraud. Iniziando da Simona Ventura, passando per Luciana Littizzetto, Ilary Blasi, Nadia Toffa, fino ad arrivare ad Alessia Marcuzzi, la trasmissione si è sempre fatta guidare da donne con una forte personalità che hanno lasciato la loro impronta. Quest'anno non sarà da meno.

Le nuove 'Iene'