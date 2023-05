Le Iene, Emma e Belen insieme: pace fatta dopo la guerra per De Martino

Vecchie ruggini dimenticate, almeno a vederle insieme nello studio de Le Iene per l’ultima puntata dello show di Italia 1. Parliamo di Belen Rodriguez e della sua ospite per una sera, Emma Marrone. Un tempo rivali, divise dal comune amore per Stefano De Martino e che ora appaiono sorridenti e serene, una accanto all’altra.

La trasmissione inizia con l’ingresso di Emma che canta il suo ultimo brano. A fine esibizione la raggiunge la padrona di casa, che ironizza sul fatto che la cantante sia ‘inciampata per solidarietà’, ripetendo la piccola disavventura della puntata precedente di Belen, finita a terra durante l’ingresso in studio.

Tra le due grandi sorrisi e grandi complimenti e un’atmosfera completamente rilassata. Ma un assaggio del ‘nuovo corso’ del rapporto tra Emma e Belen era già arrivato poco prima della trasmissione, quando la cantante ha pubblicato sul suo profilo Instagram due scatti in cui lei e la showgirl apparivano abbracciate, sorridenti e divertite con la didascalia “Ti sblocco un ricordo”.

La foto non poteva lasciare indifferenti i fan e i follower della cantante e della showgirl che non hanno perso tempo a inviare commenti per lo più ironici come: “A Shakira piace questo post” oppure A Stefano De Martino piace questo elemento”.

D’altronde da quando le due si ‘litigarono’ Stefano De Martino, molta acqua è passata sotto i ponti. Emma, che aveva sofferto per aver perso il suo lui finito nelle braccia dell’argentina, era una ragazza talentuosa ancora sul punto di esplodere e oggi è un grande nome del pop italiano e si sta sperimentando anche come attrice. Belen si è rivelata poi la donna del destino di De Martino, con cui tra un tira e molla e l’altro ha fatto un figlio, Santiago, per poi, dopo separazioni e ripensamenti tornarci insieme.

Tutto è bene quindi quel che finisce bene e dallo studio de Le Iene, per una volta senza cinismo, si può certo dire che pace sia ormai fatta.