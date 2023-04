Le Iene, Federica Panicucci torna a scuola

Federica Panicucci, conduttrice Mediaset seguitissima ogni giorno con il suo Mattino 5, è stata ospite de Le Iene nella puntata di martedì 4 aprile condividendo parte della conduzione con Belen Rodriguez ma anche, protagonista di uno dei servizi della serata. La conduttrice è stata vittima di un’iniziativa di un redattore che l’ha letteralmente riportata a scuola, in una sorta di legge del contrappasso legata al nuovo impegno televisivo della Panicucci: “Back to school”, in la conduttrice cui sottopone gli ospiti famosi della trasmissione a particolarissimi ‘esami’, teste e quesiti da parte di preparatissimi bambini delle elementari.

Così, portata anche lei in un’aula di una scuola, Federca Panicucci è stata interrogata da due giovanissime maestre, anche piuttosto severe, pronte a metterla alla prova senza quasi alcuna indulgenza, cavandosela comunque abbastanza bene nell’esame ‘orale’, di domande e risposte.

“Brava, ma deve continuare a studiare”

Ma non è finita qui la prova per la conduttrice. Alle domande delle ‘maestre’ sono seguite prove- test, in cui l’esaminanda è stata chiamata a impegnarsi in alcuni problemi logici come disegnare cose precise senza mai staccare la matita dal foglio, o anche a creare con un'unica mossa spostando sei bicchieri, tre vuoti e tre pieni, una successione in cui vuoti e pieni si alternano.

Le prove di logica, sono in effetti sempre più complicate, e mentre le maestre sottolineano che ‘noi lo sappiamo fare’, la Panicucci ogni tanto si deve dichiarare arresa, davanti agli occhi giudicanti della bambine-maestre.

“Brava. Però a casa devi continuare a studiare” giudica una delle due maestrine, emettendo il ‘voto’ finale. E l’alunna, giudiziosamente promette: “Va bene”. Per poi giustificarsi, però una volta in studio: “Comunque le risposte giuste che avevo dato erano molto di più, ma le hanno tagliate.”

Alla fine comunque, la promozione è stata conquistata.