Le Iene, Fiorella Mannoia: “Perchè dobbiamo 'aiutiarli a casa loro', ma davvero”

Come una delle sue canzoni, con parole terribilmente dirette ed evocative, Fiorella Mannoia, ospite della puntata del 21 marzo de Le Iene approfitta della visibilità di una delle trasmissioni più seguite delle reti Mediaset per raccontare cosa sta succedendo a pochi chilometri dalle nostre coste, nel continente dirimpettaio al nostro, il più vicino eppure il più dimenticato e sofferente.

E per raccontare ciò che succede a paesi interi, non c’è miglior modo di raccontare le conseguenze tragiche che le crisi di sistema hanno sulle singole vite, su persone come noi. E da grande narratrice qual è, Fiorella Mannoia lo sa bene:

“Questa è la storia di Susan”, inizia a raccontare la musicista “Una donna che da due anni non può più mandare i figli a scuola, non li può più curare ricorrendo a un ospedale in caso di bisogno, non può più comprare nemmeno la farina e passa i suoi giorni sostentandosi con dell’acqua. Questa è la storia di 140 milioni di persone che in Africa stanno affrontando la più grande crisi alimentare degli ultimi 40 anni legata alle guerre ma, soprattutto legata alla crisi climatica”.

E la conclusione realistica è una sola: “L’Africa paga il prezzo più salato delle scelte più sbagliate”.

E allora che fare? Assumersi le responsabilità collettive è fondamentale, non solo dal punto di vista umano ma anche dal punto di vista razionale.

Dopo aver ovviamente inviato gli spettatori a fare quello che ognuno può, Fiorella Mannoia centra senza giri di parole uno dei motivi per cui dovremmo attivarci tutti e interessarci a una vera giustizia economica e sociale su scala mondiale.

“O aiutiamo davvero le persone a casa loro, come recita uno slogan abusato e vuoto”, dice la cantautrice, “o dovremo fare i conti con milioni di persone in fuga da una casa che abbiamo contribuito a rendere invivibile, che busseranno alla nostra porta invocando quello che è un loro diritto: vivere”.

Di quanto sia vero questo monologo abbiamo prova ogni giorno.