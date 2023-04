Le Iene, Gaia Girace: “Parlate della mafia”

Dai tormenti di Lila e Lenù a quelli delle donne che decidono di ribellarsi al contesto criminale in cui vivono.

Gaia Girace è un’attrice giovane ,ma già molto ben conosciuta dal grande pubblico per aver interpretato Lila, una delle due protagoniste della fiction RAI- Hbo tratta dalla saga best seller de “L’amica Geniale” di Elena Ferrante.

Ora però l’attrice affronta una prova del tutto nuova, calandosi nella realtà di coraggiose donne che hanno avuto la forza di emanciparsi dal contesto della ‘ndrangheta’ in cui erano immersi. Per salvare loro e i loro figli. Lo fa nella nuova serie Disney +, premiata a Berlino, The Good Mothers, e proprio dal contatto con queste storie di coraggio viene il monologo che la giovanissima interprete presenta al pubblico della prima serata di Italia 1 nella puntata del 4 aprile de Le Iene.

L’inizio del monologo evoca una frase di uno degli eroi caduti nella fase più aperta della guerra contro la mafia, il giudice Paolo Borsellino.

Inizia infatti Gaia Girace:“Parlate della mafia, parlatene sui giornali, alla radio, in tv ma parlatene” questa frase di Paolo Borsellino mi è rimasta impressa quando ho letto la storia di Denise, Denise Cosco”.

Denise Cosco è la figlia di Leo Garofalo, una donna che ha trovato il coraggio di ribellarsi al marito ‘ndranghetista e alla sua famiglia, fuggendo con la sua bambina e aiutando le forze dell’ordine. La sua fuga per la libertà sua e di Denise, le è costata l’esecuzione che la uccise. Racconta infatti Gaia Geraci nel suo monologo:

“Nascere donna nella ‘ndrangheta non è vita. Finché non ti convinci che quella è l’unica realtà che merita, Lea invece un’altra vita la voleva e ha trovato la forza di denunciare suo marito e il suo clan. La sua storia è anche quella di Giuseppina Pesce e di Maria Grazia Cacciola, donne che hanno avuto il coraggio di denunciare, la cui storia conoscono in pochi e che invece bisogna raccontare”.