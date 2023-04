Le Iene, i bambini delle famiglie arcobaleno spiegano cos’è la famiglia

“Io una famiglia ce l’ho, per questo non mi sembra giusto che mi debba adottare mamma”. Dice un bambino.

“Pensano che le famiglie come la mia non esistano, con due mamme e due papà, ma io invece sono qui, in carne ed ossa”. Dice un’altra bambina.

Lo dicono davanti alle telecamere delle Iene che, dopo il divieto imposto dal governo ai comuni di trascrivere i certificati di nascita di figli di coppie gay nati con la fecondazione assistita all’estero, propongono nella puntata del 4 aprile, un servizio che fa parlare i diretti interessati e anche i diretti danneggiati da questa misura.

Pai, Beatrice, Ludovico, sono figli di famiglie arcobaleno che sono cresciuti circondati dall’amore di due mamme o due papà e hanno le idee molto chiare su quello che sta succedendo intorno a loro.

“Mi fanno arrabbiare quelli che dicono cose cattive sulla mia famiglia. Noi siamo essere umani, non siamo cani che azzannano qualcuno. Venite a casa nostra a vedere”. Dice Ludovico.

Se si chiede loro, se c’è qualcosa che sentono mancare nella loro famiglia, una risponde: “Un cane!”. Per il resto, evidentemente, ha tutto.

“Per i bambini è normale, invece i grandi…”

Nel 2016 la legga sulle unioni civili ha messo coppie eterosessuali e omosessuali sullo stesso piano, ma continua a rimanere fuori dalle previsioni normative, la parità dei diritti relativi ai figli. Inoltre le coppie omosessuali non possono né adottare, né accedere all’eterologa in Italia. Non essendoci una legge che regolamentasse la situazione, ed essendoci invece dei bambini, i sindaci finora registravano o trascrivevano i certificati di nascita nelle loro anagrafi, fino a qualche giorno fa, quando è arrivato lo stop del governo. E a rimetterci sono le famiglie arcobaleno e, soprattutto loro, i bambini.

Uno dice: “Per me i miei due papà si amano, lo capisco dalle loro espressioni, da come si guardano e si trattano a vicenda”.

Sei mai stata discriminata chiede l’inviato a una bambina? Lei risponde:“No assolutamente, quando dico che ho due papà i miei compagni rispondono ‘Ah, ok’” Ma: “Per i bambini è normale, invece quando lo dici ai grandi ti guardano come se fossi di Marte.”

La condanna del Parlamento Europeo: grave discriminazione

Il Parlamento Europeo ha condannato l’Italia per il divieto di trascrizione perché è una misura che rappresenta una grande discriminazione nei confronti di questi bambini.

Per i rappresentanti del governo però il problema sarebbe l’utero in affitto, non la genitorialità delle coppie gay.

“Se questo fosse vero” dice un papà arcobaleno. “Potrebbero aprire le adozioni”.

In realtà, a smentire questa posizione sulla correlazione tra ‘utero in affitto’ e divieto di trascrizione per i figli delle famiglie arcobaleno ci sono anche le statistiche dicono che, a ricorrere a questo tipo fecondazione sono per il 90% coppie eterosessuali e solo per il 10% coppie omosessuali.