Le Iene, il testimone che ha parlato del festino con Messina Denaro ribadisce la sua versione

Le Iene, in un servizio della puntata del 4 aprile, intervistano il testimone anonimo che ha raccontato di aver partecipato a dei festini a base di droga ed escort con personaggi importanti e di aver incontrato in una di queste serate anche Matteo Messina Denaro sotto il nome di Andrea Bonafede.

“Stiamo parlando di cinque festini tra il 2020 e il 2021. C’era gente della Palermo bene, cene a base di pesce, champagne e droga. Era tutto di lusso, poi dopo la cena si faceva un bagno in piscina e si chiacchierava, gli uomini si riunivano e iniziavano sniffare, verso la mezzanotte arrivavano le escort. Alcune ragazze sembravano conoscere già le persone che partecipavano”.

Queste le parole con cui il testimone anonimo ribadisce la sua versione ai microfoni di Filippo Roma.

L’obiettivo del reporter è capire l’attendibilità della testimonianza, perciò pone al suo interlocutore molte domande per scoprire dettagli e, ove possibili, verificarli.

Il testimone descrive quindi nei minimi particolari la villa in una località di vacanza dove sarebbero avvenuti questi festini e Filippo Roma va sul posto e riesce a verificare che la descrizione corrisponde con quella fornita dal testimone che fa anche il nome dell’organizzatore del festino, che l’inviato de Le Iene raggiunge. L’uomo però nega tutto. “Mai stato in queste feste, ma magari!” E poi aggiunge: “In quella zona non c’è nessuna villa con piscina” e invece, le Iene hanno potuto vedere con i loro occhi la villa come descritta.

Poi il racconto di quello che sarebbe stato l’incontro con il boss allora latitante Matteo Messina Denaro.

“Un uomo si è presentato come Andrea Bonafede”, dice l’intervistato “Vestito mocassino, una camicia di lino, indossava costosi mocassini. Aveva un orologio con un diamante, poi diceva che aveva fatto un operazione. E’ arrivato accompagnato da un medico, non si spostava senza il medico”.

E il medico dice di aver partecipato a una festa di compleanno di una ragazza morta nella località in questione e nega invece di aver partecipato a quei festini.

Continua il testimone:“Al tavolo di Messina Denaro c’erano avvocati, giudici, imprenditori e un politico molto famoso, ma non era venuto con la moglie, ma con una bella ragazza”.

E poi la domanda di Roma: come hai fatto a sapere che era lui?

“Il suo volto, il suo atteggiamento”. E aggiunge: “Per la mia incolumità e della mia famiglia mi sento di restare anonimo. Qui tutti fanno ‘non vedo, non sento, non parlo’, ma bisogna che qualcuno cominci a parlare invece”.

Il testimone continua quindi a dire di aver partecipato a festini con droga ed escort frequentati da politici, imprenditori e forze dell’ordine e che in una di queste sere c’era anche Matteo Messina Denaro.