“Le Iene presentano: Inside”: format e anticipazioni prima puntata

Al via oggi, 30 ottobre, su Italia 1 “Le Iene presentano: Inside”. Format che nasce dallo storico programma della rete con l’intento di rileggere casi raccontati nelle passate edizioni, facendo emergere aggiornamenti e particolari inediti di ognuna delle vicende trattate. La prima puntata (di sei) è dedicata a David Rossi, manager del Monte dei Paschi di Siena precipitato dalla finestra nel 2013.

"Le Iene presentano: Inside", format e anticipazioni della prima puntata

Il programma dal titolo “Le Iene presentano: Inside” è un format che tratta vecchi argomenti presentati, nel corso degli anni, dallo show di Italia 1 “Le iene”. Quando si guardano reportage e inchieste di programmi d’approfondimento il telespettatore gradirebbe conoscere ancora più a fondo determinate indagini. “Inside” si pone esattamente l’obiettivo di partire da vecchi argomenti ed approfondirli, spesso attraverso parole e dettagli inediti.

Il format è composto da sei puntate, ognuna condotta da una diversa Iena e ciascuna dedicata ad un importante caso, sviscerato per l’occasione oltre le barriere del già detto.

In onda domenica 30 ottobre, il primo appuntamento è condotto da Antonino Monteleone e ha come titolo "Suicidio o omicidio: si riapre il caso David Rossi?''. Il 6 marzo 2013, il manager del Monte dei Paschi di Siena è precipitato dalla finestra: omicidio o suicidio? Dieci giorni prima della sua morte, Rossi era stato perquisito a causa dell’inchiesta sul Monte dei Paschi. Per gli inquirenti è stato un suicidio, sebbene l'uomo non fosse indagato. “Inside” ripercorre tutta la storia del manager fino alla tragica fine, che ancora oggi nasconde misteri e interrogativi. Monteleone presenta tutti i particolari emersi nel corso degli ultimi tempi, portando a galla anche alcuni inediti particolari della vicenda.

Le successive puntate de “Le Iene presentano: Inside” saranno dedicate ad Angelo Vassallo; il reddito di cittadinanza e le altre forme di sostentamento alternative proposte da altre nazioni; il benefattore Carlo Gilardi; l’industria delle sostanze stupefacenti; uno speciale conclusivo dedicato ai 25 anni de “Le iene”, tra backstage e immagini inedite.

Dove vedere "Le Iene presentano: Inside" in tv e in streaming (30 ottobre)

La prima puntata de “Le Iene presentano: Inside” va in onda domenica 30 ottobre su Italia 1 a partire dalle 21.25. Il programma è visibile anche (in live streaming e on demand) su Mediaset Infinity.