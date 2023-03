Le Iene, l’appello di Carolina Orlandi a Meloni e Schlein perchè si faccia luce sulla fine di David Rossi

Carolina Orlandi torna nello studio de Le Iene per un monologo in cui, ancora una volta chiede giustizia, che si vada a fondo sulla misteriosa morte di David Rossi e si faccia finalmente chiarezza su una delle storie più oscure della recente storia italiana.

Questa volta Carolina si rivolge in particolare a due donne potenti, le due donne più in vista della politica italiana: la premier Giorgia Meloni e la leader dell’opposizione e neo segretaria del Pd Elly Schlein.

Parole semplici e dirette, che vanno dritti al punto ed evidenziano la necessità che in un paese civili si arrivi alla verità e, soprattutto, alla giustizia, per David e per la sua famiglia ma anche per la fiducia nelle istituzioni di tutti.

“10 anni e 15 giorni fa la mia vita è cambiata per sempre. Mi avete vista combattere un po’ ovunque per scoprire cosa sia accaduto al mio secondo padre, David Rossi”. Sintetizza così la sua dolorosa storia Carolina Orlandi per poi passare a rivolgersi alle sue due interlocutrici: “Io e mia madre non abbiamo avuto scelta. Siamo due donne che chiedono giustizia da 10 anni e oggi la chiedo ad altre due donne. A Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio: nessuno sta indagando su chi abbia picchiato David prima di morire, e nessuno della Procura di Siena sta pagando per gli errori inammissibili compiuti fin dall’inizio”. Per poi rivolgersi all’altra donna in cui spera perché la situazioni si sblocchi: “Elly Schlein, neosegretaria del PD, che rivendica discontinuità con il passato. E il passato è il suo predecessore, Enrico Letta, che non ha mai voluto incontrare né me né mia madre. Il suo partito è l’unico che non ha votato la relazione finale della commissione d’inchiesta sulla morte di David. Commissione che domani sarà di nuovo in aula, alla Camera”.

E poi va al punto, al senso profondo del suo appello: “Giorgia Meloni, Elly Schlein, vorrei raccontarvi quanto faccia male tenere le ferite spalancate, per non far spegnere i riflettori su una storia che è, sì, la nostra, ma anche di tutto il Paese.” E conclude: “Abbiamo il diritto di un’indagine seria, completa, senza sconti, per omicidio. Per David e per tutte le famiglie come la nostra ".