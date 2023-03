Le Iene, l’appello di Giulia Salemi per Elaheh Tavakolian

Nella puntata del 21 marzo de Le Iene, Roberta Rei torna sulla storia di Elaheh Tavakolian, l’iraniana diventata uno dei simboli della lotta nel suo Paese, che, grazie all’intervento degli spettatori e di una onlus è arrivata in Italia per sottoporsi ad un’operazione all’ospedale San Raffaele di Milano.

La giovane donna, madre di due figli, è diventata il simbolo della resistenza del popolo iraniano vittima da mesi della repressione del regime.

Elaheh si trovava a fare compere con i suoi due bambini quando è stata coinvolta in una delle tante manifestazioni di protesta che stanno infiammando da mesi il paese. L’intervento spietato delle forze dell’ordine non si è fatto attendere e un proiettile ha colpito la giovane mamma all’occhio destro. Non un caso, perché questa è una vera e propria strategia adottata e ripetuta dalla polizia iraniana, per colpire i dissidenti e ‘marchiarli’ a vita.

Ma Elaheh ha fatto del suo occhio ferito il simbolo della resistenza dei giovani iraniani raccontando la sua storia sui social e facendola arrivare in tutto il mondo.

Lasciata in agonia su un letto d’ospedale appena ferita, cacciata dal lavoro, la donna ha lasciato l’Iran e ora, grazie alle Iene ritrova la speranza ed è arrivata in Italia per continuare a testimoniare l’inferno vissuto dal suo popolo ma anche per cercare di sanare quella ferita ingiusta sul suo viso.

La giornalista accompagna Elaheh alla visita dall’oculista che le spiega che il proiettile è ancora dentro e che la vista probabilmente rimarrà compromessa.

La giovane donna, nonostante la pessima notizia,ha intenzione di continuare la sua battaglia per la libertà del suo paese.

Riccardo Noury intanto assicura che Amnesty seguirà il caso di Elaheh a cui spetta lo status di rifugiata.

Poi la Iena porta la donna iraniana a casa di Giulia Salemi, la influencer in prima linea a fianco delle donne iraniane. E che, ovviamente si spende per lanciare un nuovo appello ai telespettatori per aiutare Elaheh.