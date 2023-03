Le Iene, la figlia a Sgarbi: “Le parole sono importanti: la prossima volta pensaci!

La terribile uscita di Vittorio Sgarbi nella scorsa puntata di Domenica In su ‘quelle del 2000’…pronunciata accanto alle due giovani figlie una delle quali, Evelina, classe2000, di cui non ricordava nemmeno l’anno di nascita, ha uno sviluppo nella puntata del 28 marzo de Le Iene, che coinvolgono proprio la ragazza, per cercare di far riflettere il padre.

Evelina, da figlia affettuosa pensa che non sia lui, ma che lo disegnino così e difende Sgarbi:“ A volte esagera e passa per essere peggio di quello che in realtà è. Forse perché ormai fa parte del personaggio. E’ molto meno maschilista di quello che passa in televisione”.

Per capire se la ragazza abbia ragione le Iene, vanno con Evelina a trovare il padre Vittorio Sgarbi. Prima di fare entrare la figlia, l’intervistatore affronta con Sgarbi il suo ennesimo scivolone mediatico e il critico si difende così:

“Io sono un padre involontario, non mi sono sposato, non volevo figli, sono arrivati e sono contento, ma non sono un padre convinto di fare qualcosa in una struttura che sia la famiglia. Ognuno di loro è un individuo libero e con loro ho l’atteggiamento che ho con chiunque: totale libertà di parola”.

Dalla libertà di parola alle parole in libertà dell’ultima puntata di Domenica In in cui Sgarbi ha fatto una pessima figura. Il protagonista spiega così l’infelice battuta:

“Non sapendo che mia figlia era del 2000 mi è venuta questa frase che era una battuta cameratesca, ma certamente ho sbagliato per loro e per la situazione. Quando uno va a fare il papà non può fare lo sbandato e dire qualunque cosa, l’errore è stato mio”.

Un errore quindi, secondo lui, solo in veste di papà, ma che a tutto il resto del mondo è sembrato un errore in quanto essere senziente. Comunque già questa risposta pare soddisfare l’inviato de Le Iene. Ma la cosa non finisce qui.

“Qualcuno può aver pensato che sei maschilista”

Arriva infatti Evelina, la figlia del 2000 di Sgarbi e la giovane ‘Iena per una notte’ gli porta una sorta di accorata lettera aperta con un utilissimo e saggio consiglio.

“Caro papà, voglio che tu sappia che ti scagiono per quella parola riferita a tutte le ragazze del 2000. Conoscendoti, so perfettamente che non volevi offendere nessuno, ma semplicemente fare una battuta che ovviamente è uscita male”

“Ti assolvo perché so quanto sono fondamentali le donne nella tua vita. Ma qualcuno può aver pensato che sei uno stronzo maschilista, sgarbato e non sgarbiano. Quindi mi raccomando, mi hai insegnato che le parole sono importanti: la prossima volta pensaci!”