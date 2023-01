"Un addio concordato? No, la verità è diversa": cosa c'è dietro la rottura di Mammucari e le Iene

Ma come mai all'improvviso - e ad appena due settimane dal ritorno in onda dopo la pausa natalizia - Teo Mammucari ha deciso di abbandonare Le Iene? Non convince tutti il comunicato stampa diramato nel pomeriggio di ieri, dove Mediaset sottolinea che il dietrofront del conduttore arriva "come previsto dopo 12 mesi esatti dal debutto". Anzi, sembra proprio che il forfait dell'artista romano sia arrivato all'improvviso, e a seguito di una "lite clamorosa" con Davide Parenti, patron della trasmissione di Italia Uno.

A spifferarlo è, in particolare, Dagospia, sito sempre informatissimo sui retroscena. Sebbene infatti l'azienda di Cologno Monzese prova ad evitare qualsiasi riferimenti ai dissapori, fornendo una versione dei fatti differente, il reale motivo del non rinnovo sarebbe proprio da rintracciare nelle tensioni con l'autore televisivo ed ideatore del programma. Impossibile, almeno per il momento, conoscere la natura dei dissapori: non sappiamo insomma se hanno origine dalla mancata comunione di intenti professionali o se hanno a che fare col privato. E, va detto, che nessuna delle parti in causa ha al momento rotto il silenzio sulla questione.

Quel che è certo è che la versione di Mediaset regge fino ad un certo punto: se infatti l'addio di Teo era previsto, l'azienda avrebbe evitato di andare in onda con una puntata priva di conduttore, la scorsa settimana (martedì l'intera serata è stata gestita da Belen Rodriguez in solitaria, ndr, mentre la presentatrice è solitamente accompagnata).

Intanto però Mediaset pensa a trovare un nuovo collocamento al presentatore, già impegnato come giudice a "Tu si que vales", show di Maria De Filippi: "Si dedicherà a nuove esperienze televisive con Italia1, rete che ha in cantiere diversi nuovi progetti di intrattenimento", si legge ancora nella nota. Il tutto, mentre al suo posto alle Iene rriverà Max Angioni, già ospite fisso di questa edizione.