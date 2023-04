Le Iene, lo scherzo di Andrea Zelletta a Natalia Paragoni

Le coppie nate in tv si amano davvero? E’ questa la domanda a cui Le Iene hanno voluto rispondere con un servizio andato in onda nella puntata del 4 aprile, prendendo di mira una delle coppie nate nel dating show di Canale 5 Uomini e Donne. Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono usciti insieme dalla trasmissione di Maria De Filippi nel 2019 e non si sono più lasciati, finora…

Lo scherzo de Le Iene è fatto in accordo con Andrea e prende di mira la malcapitata Natalia. Per testare la sincerità della donna per il compagno, niente di meglio che scatenarne i sospetti.

Così, la trasmissione fa recapitare in casa della coppia un pacco per Andrea, Natalia non resiste e, in assenza del destinatario lo apre. E’pieno di cose e, soprattutto, accompagnato da una lettera.

Una lettera scritta a mano su carta profumata, che inizia con le parole di una romantica e famosissima canzone d’amore di Elton John e continua con parole che non possono non scatenare la reazione di Natalia.

“Tu ora non mi rispondi più al telefono” c’è scritto nella lettera, “Vorresti cancellare anche quello che c’è stato?...Non dimenticare quello che ci siamo detti, felici per un istante, lontano da tutti”.

A quel punto chiama il compagno, chiedendogli di raggiungerla a casa e la trova scossa e già in lacrime. Il dialogo è praticamente impossibile perché la ragazza è davvero sconvolta, mentre lui rimane ben più calmo. Così tra urla, lacrime e accuse, alla fine Natalia vuole sapere di più e Andrea risponde: “Dimmi solo se è successo qualcosa” dice lei piangendo e lui: “E’ successo una volta sola, per sbaglio, ci sono andato a letto una volta e basta”.

A quel punto esplode la rabbia di Natalia che urla, piange, chiede altri dettagli che, una volta forniti, la fanno infuriare ancora di più.

Andrea si dimostra chiaramente pentito ma a un certo punto arriva una telefonata sul cellulare di Andrea: la finta amante con una notizia ancora più sconvolgente: ‘sono al secondo mese’”. Seguono urla ancora più grandi finche non arriva la telefonata della iena che svela che Natalia è stata vittima dello scherzo “Amori in quarantena”. Uno scherzo crudele ma che, secondo Le Iene, certifica la genuinità dell’amore della coppia.