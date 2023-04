Le Iene, la madre di Andrea Papi: “Non è colpa di mio figlio, né degli orsi”

“Volevano il morto per fare qualcosa, e l’hanno avuto: mio figlio”, dice la madre di Andrea Papi all’inviato de Le Iene nel servizio mandato i onda il 18 aprile su Italia 1. Il ragazzo muore il 5 aprile dopo l’aggressione di un orso, ma la donna ribadisce: “Non è colpa di Andrea, né dell’orso. È colpa dell’uomo, gli è sfuggita di mano la situazione sulla gestione degli orsi”. La madre racconta di aver avuto incubi sull’aggressione di Andrea e di essersi svegliata con una forte rabbia in corpo.

La storia di Andrea

Andrea, grande sportivo, il giorno della sua morte torna a casa e si dedica agli allenamenti, ma in seguito decide di andare a fare una corsa su di un sentiero che lo porta ad una malga, un percorso che aveva già fatto centinaia di volte, così come sua madre. Quest'ultima, preoccupata di non vederlo tornare, lo chiama più volte e non riceve risposte. Sin da subito il brutto presentimento, perché in quella zona si erano verificate già diverse aggressioni dal 2014, e tutti nella valle sapevano che prima o poi qualcosa sarebbe accaduto anche lì. A chiamare i soccorsi la fidanzata Alessia, la quale pensava che fosse caduto in montagna, come era accaduto al padre anni addietro: “Mio padre è morto così, e quindi ho sempre avuto paura, anche quando ci andavamo insieme”. Durante le ricerche, quella notte, i soccorritori trovano una borraccia insanguinata e solo più tardi il corpo di Andrea dilaniato dai morsi. Il dolore della famiglia e della fidanzata è immenso, lo notiamo dai loro sguardi, dalle voci tremanti e dalle loro parole.

Si poteva evitare?

Non c’è rabbia nei confronti dell’orso che, secondo la fidanzata di Andrea, voleva solo difendersi da possibili attacchi dell’uomo: “È l’istinto animale”. Tutta la valle ne è convinta: “Probabilmente è colpa nostra tutto questo, dovevamo prendere in mano prima la situazione. Sono anni che abbiamo questi problemi”, dice un abitante del posto. “È un problema che ha creato l’uomo. Ci dicono di andare nei parchi, ma gli orsi sono dappertutto perché si cibano con le nostre mele”, afferma un altro ragazzo. Insomma, il problema è la malagestione del programma di ripopolamento degli orsi iniziato ben 25 anni fa, quando a fine anni ‘90 si è deciso di importare una decina di esemplari dalla Slovenia che in due decessi si sono quadruplicati, e ora sono ovunque. C’è chi per difendersi dagli attacchi ha comprato i cani anti-orso, chi si è trovato davanti all’animale e si è salvato per miracolo, a 5 minuti da casa.

Per la loro natura violenta, su questi animali pende un ordine di abbattimento, lo prevede lo stesso disciplinare che ha istituito il programma di ripopolamento. Dice la sua anche il sindaco della cittadina, Simone Cicolini: “Bisogna togliere gli orsi più problematici e diminuire il numero, perché il territorio non può più sopportare una densità così alta, soprattutto in certe zone, e in particolare dove c’è stata l’aggressione mortale. La comunità è arrabbiata e preoccupata perché il progetto è sfuggito di mano, è gestito con regole senza senso. Noi usciamo di casa e siamo nel bosco, non abbiamo palestre artificiali, e poi nel bosco ci sono anche le nostre attività economiche”. Secondo uno studio svolto dalle guardie forestali, gli orsi presenti nella foresta sarebbero circa 120. Tutti hanno un collare che ne indica l’esatta posizione, ma le batterie di quello di JJ4, "colpevole" della tragedia, pare che si siano scaricate nel tempo.

I cittadini di Val di Sole chiedono che chi si occupa della ripopolazione faccia qualcosa per arginare la pericolosa situazione. “Noi non vogliamo abbattere l’orso, vogliamo solo giustizia e dignità per Andrea, e che le regole accettate al tempo vengano riviste, in modo da portare via qualche ore per sistemare la faccenda”, dice il padre del giovane. Nessuno vuole l’abbattimento degli animali, ciò che vogliono è il loro allontanamento dal luogo: “La popolazione non ha mai voluto gli orsi nella valle”, conclude la madre di Andrea. Il servizio si chiude con una notizia fresca di giornata: “Hanno catturato JJ4, l’orso che ha ucciso Papi”.