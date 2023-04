Le Iene, il monologo di Carlotta Bertotti: “Se ti fissano, lasciati fissare”

A Le Iene non solo servizi ma anche monologhi sull’accettazione di sé stessi. È Carlotta Bertotti a parlare, rivelando debolezze e paure di un tempo, ormai superate. Giovane, bella, coraggiosa, si è messa a nudo davanti al pubblico per raccontare la sua storia, quella di una persona come tante che prima nascondeva quei difetti fisici che all'età di 18 anni ha imparato ad amare e che la rendono unica.

Il monologo di Carlotta Bertotti sull'unicità

“Quando sono nata avevo un puntino nell’occhio, pensavano ad un trauma da parto. Invece era un qualcosa destinato a crescere con me e a segnare per tutta la mia vita il mio volto. Si chiama Nevo di Ota, è un’alterazione benigna dei pigmenti. Beh, benigna si fa per dire, perché ha iniziato a farmi male fin da piccola.

Prima di andare a scuola passavo le ore al trucco e indossavo una lente a contatto speciale per non essere costretta ad affrontare sguardi e domande. Avevo alzato un muro intorno a me. Nessuno poteva vedere chi fossi tranne la mia famiglia e me, e allo specchio vedevo solo un fenomeno da baraccone, una persona sbagliata.

Un giorno però ho detto basta. Era estate, ero in spiaggia, lì con dei miei amici senza dir loro nulla mi sono struccata e ho chiesto: ‘notate qualcosa di strano?’ Niente. Silenzio. Una liberazione. Per diciotto anni avevo nascosto il mio aspetto e per sforzarmi di assomigliare agli altri avevo smesso di somigliare a me. Oggi invece ho capito che non mi devo nascondere, che posso usare la mia unicità per aiutare gli altri ad esprimere loro stessi. Sentirsi diversi fa paura ma è proprio nelle differenze che ti puoi scoprire speciale, forse prezioso e quindi se ti fissano lasciali fissare”.

Le Iene

