Berlusconi, il ricordo commovente delle Iene: "Non dimenticheremo mai cosa fece per Nadia Toffa"

"Grazie Silvio". Si intitola così il messaggio con cui la redazione delle Iene ha voluto tributare un saluto a Silvio Berlusconi, morto oggi per leucemia all'età di 86 anni. Un ricordo con cui lo staff della trasmissione di Italia Uno ha voluto ringraziare l'editore anche per la vicinanza a Nadia Toffa, giornalista storica della trasmissione e scomparsa per cancro nel 2019.

"È morto Silvio Berlusconi, il fondatore dell'azienda che da 26 anni manda in onda il nostro programma", si legge nel post pubblicato sull'account Instagram. "Non lo abbiamo mai conosciuto direttamente, ma sappiamo che in tutti questi anni ci ha seguito e sostenuto con passione e generosità. Non dimenticheremo mai quel che ha fatto per Nadia". E ancora: "Ci stringiamo così a Pier Silvio, il nostro editore, e alla sua famiglia, a Fedele Confalonieri e a tutti i lavoratori di Mediaset che lo hanno conosciuto e apprezzato. Senza il suo lavoro non ci sarebbe stato neppure il nostro. Grazie Silvio".

Ma che cosa fece Berlusconi per Nadia Toffa? A raccontarlo, qualche mese prima del decesso, fu la stessa iena. "Berlusconi io non l'ho mai conosciuto - disse in una delle ultime interviste - Dici che mi riceve? Io avrei delle curiosità da chiedergli. Non è mio amico però diciamo che provo molta gratitudine per lui, perché lui è la persona che ha fatto partire l'elicottero da Trieste quando sono stata male il 2 dicembre e mi ha fatto arrivare al San Raffaele (qui Toffa si riferiva al primo malore che la colpì, prima ancora di scoprire il cancro, ndr)". "In azienda - proseguiva - tutti continuano a riportarmi che lui chiede di me, vuole sapere come sto, è sinceramente preoccupato per me, umanamente preoccupato. Mi piacerebbe ringraziarlo, innanzitutto, e poi conoscerlo. Avrei delle curiosità da chiedergli. Cosa gli chiederei? Gli direi così: ‘Io non l'ho mai votata, non l'ho mai incontrata, non sono la miglior conduttrice di Mediaset, perché ci tiene così tanto a me? Perché mi ha voluto bene tanto da mandarmi l'elicottero da Trieste al San Raffaele? Mi aveva anche telefonato, mi sembrava il suo imitatore".

Anche dopo il malore, Berlusconi si preoccupò di riservare una stanza a Toffa all'ospedale San Raffaele di Milano, nosocomio a cui la famiglia Berlusconi è legata. "Siamo profondamente grati al nostro editore", dissero in quell'occasione le iene. "La sua stanza fissa, riservata al San Raffaele, l’ha messa a disposizione di Nadia, ha sempre chiesto sue notizie, ha fatto il possibile per lei. Le telefonava e commentava le puntate. Le diceva: ‘Quando non ci sei tu, quelle tre cornacchie…'".