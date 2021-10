Le Iene, Nicola Savino parla della grande assente Alessia Marcuzzi

Riparte questa sera su Italia1 la 25esima edizione de Le Iene, programma che porta con sé la grande novità di affiancare alla conduzione di Nicola Savino e la Gialappa’s Band dieci donne protagoniste della tv, della musica, dello sport. Si parte con Elodie nella prima puntata di martedì 5 ottobre, poi si prosegue con Paola Egonu, Elisabetta Canalis, Rocio Munoz Morales, Madame, Elena Santarelli, Francesca Fagnani, Federica Pellegrini, Ornella Vanoni e Michela Giraud.

Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, per ognuna di loro Nicola Savino ha avuto una parola di affetto e di stima: da Elena Santarelli con cui sente di avere particolare confidenza a Ornella Vanoni che ammira da sempre; da Paola Enogu che ha citato ironizzando sulla differenza di altezza che lo separa da lei a Federica Pellegrini a cui è accomunato dalla pausa di nuotare a mare aperto, il conduttore ha passato in rassegna tutte le colleghe di questa nuova esperienza professionale che non comprenderà una grande protagonista del passato come Alessia Marcuzzi. A lei Savino ha rivolto il suo pensiero quando si è trattato di citare una undicesima ipotetica donna che vorrebbe rivedere ancora accanto a lui.

"Alessia Marcuzzi. Sarebbe bello che tornasse anche lei, ha sempre la porta aperta e io sono sicuro che sarà con noi di nuovo. Mi sbaglio. Ma magari non mi sbaglio" ha affermato il presentatore, lasciando così aperta la possibilità di un ritorno della conduttrice richiamata dallo stesso Davide Parenti, dispiaciuto per la sua scelta di allontanarsi da Mediaset. Alessia Marcuzzi farà una sorpresa al pubblico nel corso di questa edizione delle Iene? Chissà. Le ultime parole della conduttrice a proposito della scelta di congedarsi dall’azienda dopo 25 anni sono state chiare: "La verità è che ho lasciato Mediaset per sperimentare una nuova fase della vita, assecondando un richiamo, un'urgenza di libertà", ha confidato tempo fa. Un’affermazione che parrebbe definitiva, ma non così categorica da escludere un’incursione nel programma di Italia1, per la gioia del pubblico che ancora rimpiange il suo arrivederci.