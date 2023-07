Le Iene presentano la nuova conduttrice e salutano Belen: "Farai sempre parte della nostra famiglia"

Periodo di grandi annunci quello attualmente in corso, tra personaggi dello spettacolo che si avvicendano alla conduzione di programmi televisivi e altri che, al momento, restano esclusi dalla rosa dei volti che torneranno a fare compagnia ai telespettatori. Tra loro c'è anche Belen Rodriguez che, dopo nove anni, non sarà più conduttrice di Tu sì que vales e nemmeno de Le Iene. La notizia circolava da settimane, ma solo adesso ha trovato la conferma ufficiale del programma di Italia 1 che ha pubblicato un post per comunicare la nuova conduttrice e anche per salutare la showgirl argentina.

La nuova conduttrice de "Le Iene" e i saluti a Belen

All'indomani della presentazione dei palinsesti Mediaset, Le Iene hanno presentato ai follower la giornalista di Controcorrente Veronica Gentili come conduttrice accanto a Max Angioini. Poi l'abbraccio virtuale a Belen "che è stata con noi nelle ultime stagioni conducendo con grande professionalità e generosità il nostro programma", si legge nel post che ha rivolto il suo ringraziamento con un affettuoso "Farai sempre parte della nostra famiglia!".

L'avvicendamento tra Gentili e Rodriguez era stato raccontato settimane fa da Fabrizio Corona: "Non è stata cacciata da Pier Silvio o per idee di Mediaset, ma purtroppo a Le Iene è stata imposta un'altra persona" aveva detto l'ex re dei paparazzi. Belen non ha ancora commentato la notizia che la riguarda e che, da oggi, non è più solo un'indiscrezione.