Le Iene, il pensionato multato per aver coperto una buca: “Invece di pagare mi offro di fare lavori utili”

Il Trenta è un pensionato di buona volontà che vuole rendersi utile per migliorare la vita della sua cittadina. Per fare questo ha aperto un gruppo Facebook che conta più di 5000 persone per raccogliere segnalazioni da girare poi a chi di dovere. E’ lui il protagonista del servizio de Le Iene che racconta il paradossale guaio a cui è andato incontro questo signore.

Al signor Trenta viene segnalata una buca di 30 cm di diametro nel bel mezzo delle strisce pedonale che potrebbe essere un pericolo per chi passa su quel tratto. Il cittadino, a quanto racconta, ha subito provato ad attivare l’amministrazione.“Ho segnalato il fatto ai vigili urbani e all’ufficio tecnico. Poiché sono passati giorni senza risposta, ho fatto un post sul mio gruppo Facebook e in cui ho denunciato che non ho avuto risposta e l’ho detto anche sulla stampa locale”. Non basta, perché il signor Trenta dice“Ho scritto anche una pec al prefetto e ai carabinieri”, ma niente.

Quindi il pensionato ha comprato 14€ di catrame e ha livellato di sua iniziativa il manto stradale. Ha fatto l’annuncio della sua ‘impresa’ su Facebook, ripreso ancora una volta dalla stampa locale e poco dopo gli è arrivata a casa una multa di oltre 800€. Non solo. Insieme alla multa è arrivata anche l’ingiunzione a ‘rimuovere l’opera abusiva’, ovvero a riaprire la buca (!)

Intervistato da Le Iene, il comandante dei vigili urbani del comune, sostiene di non aver ricevuto nessuna segnalazione e nega anche che si trattasse di una buca definendo il dissesto solo ‘un avvallamento stradale, che non rappresenta alcun pericolo”.

Stesso atteggiamento da parte del primo cittadino che nega che la multa sia una ‘punizione’ per il pensionato reo di aver denunciato il lassismo dell’amministrazione. Ma alla fine, la soluzione perfetta la propone proprio il signor Trenta: “Avrei intenzione di chiedere cambiare la multa pecuniaria in lavori socialmente utili”. E pare che su questo si sia trovato l’accordo con gli amministratore: “Magari insegnerò loro a fare qualcosa”, chiosa con una frecciatina il pensionato.