Le Iene, Rocco Hunt: “Basta una parola per cambiare una vita intera. Le parole vanno usate bene”

“Questo mondo produce troppe parole, alcune mi hanno ferito come una coltellata, altre mi sono rimaste come un marchio sulla pelle: ‘terrone’, ‘chiattone’”.

Sono le parole, e in particolare le parole intrise di rabbia e di odio e quelle che la rabbia e l’odio riescono a scatenare negli altri, l’argomento che il cantante Rocco Hunt, ospite della puntata di martedì 11 aprile de Le Iene, ha scelto come argomento centrale del suo monologo.

Il musicista ha appena pubblicato un singolo dal titolo “Non litighiamo più”, che è poi lo stesso messaggio che si sente di lanciare dalla trasmissione di Italia 1.

Dice infatti, al centro del palco:“ A volte sparare parole da un profilo fake ci fa sentire meglio, ma non pensiamo che dall’altra parte può esserci una persona che sta combattendo la sua battaglia di cui noi non sappiamo nulla. Pensate per un attimo invece, che mondo sarebbe se la gente non dovesse litigare più”…

La riflessione continua:“Da piccoli giocavamo a fare la guerra, ma adesso abbiamo capito che la guerra non è un gioco. Mi hanno insegnato che sei veramente ricco se riesci a dare ai tuoi figli un’istruzione migliore della tua…Se gli spieghi che le parole sono come i missili e vanno usate bene perché i missili distruggono”.

Si, le parole, vanno usate bene, bisogna pensare prima di parlare (o di scrivere), perché le parole sbagliate producono odio e spesso possono anche farci pentire di averle usate, come nel caso in cui le scagliamo contro persone a cui vogliamo bene e che poi rimpiangiamo solo quando non ci sono più.

Una riflessione attuale e preziosa, in un mondo sembra immerso nella mancanza di rispetto ed educazione, un mondo in cui l’hate speech è un’abitudine di molti.“Basta una parola per cambiare una vita intera”, dice Rocco Hunt “Soprattutto in questi giorni violenti dove le città sembrano polveriere pronte ad esplodere: caos, disordine, degrado e fame agli occhi, ma questa volta non possiamo far più finta di nulla: non si fa pace con i missili”.