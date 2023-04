Le Iene 'scagionano' Rosa e Olindo, è polemica: "Dare voce a due assassini, vergogna!"

La verità processuale da una parte e il revisionismo mediatico dall'altra. Non è la prima volta che Le Iene si occupano di un caso di cronaca chiuso per la giustizia, che però ha lasciato diversi dubbi nell'opinione pubblica. È accaduto lo scorso anno con il delitto di Garlasco - quando intervistarono in carcere Alberto Stasi, che continua a proclamarsi innocente per l'omicidio, avvenuto nel 2007, dell'allora fidanzata Chiara Poggi - e di nuovo ieri sera, con una puntata speciale dedicata alla strage di Erba, firmata da Antonino Monteleone.

Il programma di Italia 1 si è occupato diverse volte di questa intricata vicenda giudiziaria iniziata a dicembre del 2006 - quando avvenne la mattanza in un condominio di via Diaz, a Erba - proseguita fino al 2011, con la conferma dell'ergastolo da parte della Cassazione e ancora in fermento con l'avvocato della coppia, Fabio Schembri, che sta lavorando a una richiesta di revisione del processo, ma il titolo non era mai stato eloquente come quello di ieri sera: "Scommettiamo che Rosa e Olindo sono innocenti?". Questa la tesi sostenuta per tutta la puntata, in cui sono stati smontati diversi punti, dalle indagini agli interrogatori dei due colpevoli (non presunti per la legge). Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio di Raffaella Castagna, suo figlio Youssef - di 3 anni - la mamma Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini (suo marito Mario Frigerio, sopravvissuto alla strage, è il super testimone che ha riconosciuto Olindo come uno dei due aggressori presenti sulla scena del delitto), secondo il servizio di Monteleone sarebbero innocenti, rimasti incastrati a causa della loro ingenuità che li avrebbe portati ad affidarsi completamente agli inquirenti in cambio di promesse inattendibili, come lo sconto di pena o quella ancora più assurda di una cella matrimoniale in cui scontare insieme la pena. Per Le Iene ci sono troppi errori nelle confessioni - poi ritrattate - di entrambi, così come nelle indagini, e anche Frigerio sarebbe stato imboccato nell'interrogatorio: il nome di Olindo lo ha fatto solo in un secondo momento, dopo averlo sentito dal carabiniere. Tutte ipotesi, però, che nei vari processi non sono mai state avallate.

La polemica

Rosa e Olindo sono davvero i colpevoli come vuole la verità processuale, o sono due innocenti all'ergastolo? Le Iene non solo se lo sono chiesto, ma hanno provato a dare una risposta che propende decisamente per la seconda ipotesi. Antonino Monteleone ha intervistato entrambi in carcere - a Bollate lei, a Opera lui - dando voce alla loro verità. Le versioni di Rosa Bazzi e Olindo Romano coincidono: si sono presi la colpa perché incalzati dagli inquirenti, convinti che ormai sarebbero stati condannati e sperando così di ottenere agevolazioni, in primis quella di restare insieme. La lente d'ingrandimento de Le Iene si è posata certamente su un caso che ancora oggi, a distanza di 17 anni, non convince del tutto l'opinione pubblica, ma la polemica è comunque divampata sui social. In tanti accusano il programma di un revisionismo ingiustificabile. "Che vergogna Le Iene che fanno un programma cercando di scagionare Olindo e Rosa per la strage di Erba. Pluriomicidi difesi da Mediaset. Non so nemmeno come certi programmi possano andare in onda. Sono reo confessi e hanno prove schiaccianti a loro sfavore" si legge su Twitter, e ancora: "Questo è il motivo per cui dovrebbero chiudere definitivamente un programma come Le Iene. Dare spazio e voce a due assassini, inventandosi tesi strampalate nel tempo nonché insinuare un coinvolgimento dei fratelli/figli delle vittime è una bestemmia". Molti lo definiscono un "servizio imbarazzante", altri ancori gridano: "Vergogna".

Solo in un Paese assurdo come l'Italia si può fare un servizio televisivo rinnegando sentenze di condanna all'ergastolo passate in giudicato e intitolandolo "Scommettiamo che Rosa e Olindo sono innocenti?" Sempre peggio. #LeIene — luigi telegrafo ?? (@luteleg) April 2, 2023

Che vergogna #leiene che fanno un programma cercando di scagionare Olindo e Rosa per la strage di Erba. Pluriomicidi difesi da Mediaset. Non so nemmeno come certi programmi possano andare in onda. Ps sono reo confessi e hanno prove schiaccianti a loro sfavore (ergastolani) April 2, 2023