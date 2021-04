Le Iene, lo scherzo a Gianluigi Paragone: il figlio si dà alle scommesse clandestine? La reazione è furiosa

Nello scherzo organizzato dal programma di Italia1 il giornalista e parlamentare crederà che uno dei suoi figli abbia perso molti soldi per via delle scommesse clandestine e che, attraverso transazioni illegali, compia una serie di reati per provare ad uscirne e per recuperare il denaro

Stasera, martedì 6 aprile in prima serata su Italia 1, va in onda un nuovo appuntamento con Le Iene condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con le immancabili voci de la Gialappa’s Band. Vittima dello scherzo ordito dal programma è Gianluigi Paragone, giornalista e parlamentare, che crederà che Tommaso, uno dei suoi figli, abbia perso molti soldi per via delle scommesse clandestine e che, attraverso transazioni illegali, compia una serie di reati per provare ad uscirne e per recuperare il denaro. Complice della Iena Sebastian Gazzarrini, tutta la famiglia del senatore.

Lo scherzo delle Iene a Gianluigi Paragone

Con la complicità di tutta la sua famiglia, nella casa di Gianluigi Paragone sono stati nascosti un iPhone e costosi accessori. Il giornalista li trova nei cassetti, nell’armadio, insieme a libri che spiegano come fare soldi dalle scommesse. Il figlio più piccolo mette il carico da novanta: Federico, anche lui complice delle Iene, spiffera di strani giri in cui si è infilato il fratello.

Gianluigi Paragone va su tutte le furie : “Qual è l’origine di quei soldi? Vendendo roba come il rolex della mamma? Da dove ti arriva tutta quella liquidità da scommesse clandestine?”. Stasera dalle 21.10 su Italia1 lo scherzo completo al senatore che sarà anche in collegamento con Alessia Marcuzzi e Nicola Savino.