Le Iene, lo scherzo a Gianni Sperti: investe un pedone e viene ricattato, Maria De Filippi complice

Martedì 27 aprile, in prima serata su Italia 1, un nuovo appuntamento con il programma di Davide Parenti. L'opinionista di 'Uomini e Donne' si troverà coinvolto in un incidente stradale dai risvolti impensabili

(Nel video un'anticipazione dello scherzo)

Martedì 27 aprile, in prima serata su Italia 1, va in onda un nuovo appuntamento con 'Le Iene', condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con le immancabili voci della Gialappa's band.

La prima parte della puntata sarà dedicata agli scherzi, commentati in studio dai protagonisti. Il primo è Gianni Sperti a cui Sebastian Gazzarrini farà passare uno spiacevole compleanno. Simulando un piccolo incidente automobilistico, un passante fingerà di essersi rotto una gamba e di essere disposto a accantonare la denuncia contro l'ex ballerino pur di diventare opinionista del noto programma di Canale 5, Uomini e Donne. Sperti, dopo aver letto decine di titoli di giornali online che titolavano 'Brutto incidente per il noto opinionista' e ancora 'Gianni Sperti investe un uomo nel giorno del suo compleanno', si troverà a dover mediare tra il finto truffatore e Maria De Filippi, complice dello scherzo insieme a Tina Cipollari. Al telefono Sperti le racconterà l'accaduto e la conduttrice prima proverà a rincuorarlo, poi lo aiuterà a trovare tutti gli elementi per capire che è stato vittima di uno scherzo.