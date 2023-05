Le Iene, lo scudetto del Napoli: Paolantoni conquista tutti, Siani si sente male

Da giorni non si parla d'altro: il Napoli ha vinto il suo terzo scudetto, un evento molto atteso che non è certo passato inosservato. I tifosi non aspettavano solo la vittoria del Napoli contro l'Udinese del 4 maggio, ma anche il mantenimento delle promesse di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo, i quali avevano affermato che se il Napoli avesse vinto avrebbero fatto qualcosa di eclatante: Francesco Paolantoni ha sfilato sul lungo mare nudo con una pentola di pasta e patate a coprire le parti intime; Alessandro Siani ha mangiato un chilo di polenta, una cosa che, a detta sua, non avrebbe mai fatto se non per la sua squadra del cuore; Raffaella Fico, invece, ha fatto un bagno in mare a Maggio con un costume molto "succinto"; Gigi D'Alessio si è rovesciato un secchio pieno di acqua gelida addosso; e Luigi De Magistris ha indossato una maglia personalizzata del Napoli e si è scritto "Napoli, ti amo" sulla fronte.

Cosa è successo

I vip hanno mantenuto la promessa? Le telecamere de Le Iene li hanno raggiunti e hanno ripreso tutto. Se di primo acchito Paolantoni sembrava non avere intenzione di dare seguito alle sue dichiarazioni, in seguito si è dimostrato il più bravo di tutti: non ha solo camminato mangiando pasta e patate nudo, seppure con una certa titubanza iniziale nel mostrarsi alle persone in quelle condizioni, ma si è anche messo a correre, saltare e cantare per la gioia del momento. Per quanto riguarda Alessandro Siani e la sua polenta, non è andato tutto benissimo: l'attore ha mangiato solo 3/4 del chilo che si era prefissato di divorare. Il motivo? Visibilmente provato dalla quantità della pietanza, si è arreso di fronte all'inviato de Le Iene, il quale ha detto: "Ti senti male? Non voglio averti sulla coscienza!". Probabilmente non vedremo più Siani mangiare la polenta, ma di certo gli è piaciuta: "È buona, è un peccato buttarla". Non è mancata una sorpresa per Filippo Roma a casa di Gigi D'Alessio. Quando l'inviato è entrato nell'appartamento di quest'ultimo, si è ritrovato proprio Alessandro Siani ad aprirgli la porta, lì per assistere alla riuscita del fioretto da parte del cantante napoletano. È stato l'attore, infatti, a gettare la secchiata di acqua gelida sul capo di D'Alessio, e lo ha fatto ben due volte - la seconda era inattesa - senza nemmeno aspettare la fine del conto alla rovescia.

Raffaella Fico e De Magistris

Raffaella Fico ha mantenuto la sua promessa: fare il bagno in topless davanti alle telecamere a inizio maggio. I fan della showgirl avranno certamente apprezzato la possibilità di vederla tuffarsi in diretta e da vicino, con un costume hot e le forme in bella vista. De Magistris, infine, ha sfilato con la maglia del Napoli e la scritta sulla fronte, segno di grande amore per la sua squadra. Anche Caterina Balivo avrebbe dovuto dare seguito a un fioretto, ma si è detta disponibile solo a inizio estate - "Dobbiamo riaggiornarci a giugno", ha scritto il suo ufficio stampa tramite messaggio - e quindi non ha potuto rispettare la parola data.