Le Iene fanno provare un "sex toy" in diretta a 6 influencer: "Raggiungete l'orgasmo in 30 secondi?"

Dagli Stati Uniti all'Italia, nella puntata di ieri Le Iene hanno voluto mettere alla prova un nuovo sex toy che promette di portare al piacere una donna in soli trenta secondi. Per farlo, la giornalista Veronica Ruggeri ha coinvolto nove influencer, chiedendo loro di provarlo in diretta. Ma se alcune di loro si sono rifiutate, altre hanno deciso di mettersi in gioco scansando ogni imbarazzo.

Tra coloro che si sono rifiutate, le influencer Diletta Pagliano, Soleil Sorge Micol Rochi e la conduttrice Emanuela Folliero, ad accettare invece sei donne, compresa la conduttrice Maria Teresa Ruta. L'esperimento è durato alcuni minuti. Tra le sei donne che si sono messe in gioco, solo tre hanno raggiunto l'orgasmo, ma lo hanno fatto nei loro tempi, ovvero in tempi più lunghi dei trenta secondi promessi dal giocattolo sessuale.