Le Iene, Trevignano: parlano gli ultras della veggente

Ritorno a Trevignano per le Iene, che anche nell’ ultima puntata della stagione propongono un servizio dedicato alla vicenda della presunta veggente che sostiene di avere apparizioni della Madonna ogni tre del mese alle tre del pomeriggio. E non solo, lascia i telespettatori proprio al momento di una rivelazione clamorosa.

Ma andiamo per ordine. Dopo l’intervista alla protagonista della storia e quella al suo grande accusatore andata in onda la settimana scorsa, oggi le Iene danno spazio ad alcune persone, Lorena, Giada e Andrea, che si definiscono i suoi ‘guerrieri della luce’e che ritengono“Gisella lo strumento del cielo”.

I fedelissimi definiscono la presunta veggente“una mamma, una sorella, un’amica, una guida spirituale” A capo di “un grande famiglia”. E la descrivono come una persona baciata dalla grazia di parlare con la Madonna, difendendola a spada tratta.

“Tutto quello che sento in televisione non è vero nulla” dice certa Lorena. “Ho sentito dire di tutto, bugie per infangare una persona”. Dice convinta Lorena. Ma quando sono arrivate le accuse, cè stato un momento in cui la sua fede ha vacillato chiede Gaston Zama? “Mai, anzi si è rafforzata ancora di più”risponde senza ombra di dubbi il signor Andrea che si considera un convertito: “Dopo 34 anni sono tornato alla confessione, a prendere l’eucarestia, ad andare a messa grazie a Gisella.”

. Tutti e tre i ‘testimoni della difesa’ raccontano di aver assistito ad eventi soprannaturali, a iniziare dalla lacrimazione della statua della madonnina, la trasudazione sia di acqua che di sangue e altri fenomeni.

Durante la Pasqua per esempio, sul corpo della veggente dicono tutti di aver visto apparire la corona di spine, quella che, secondo i Vangeli, aveva in testa Gesù dopo la condanna a morte.

“Lei sta male durante la quaresima” spiegano e ricordano: “Durante un venerdì santo, ci hanno fatto entrare in casa, lei era sul letto e vedevamo proprio i segni in testa della corona di spine. Mi ha dato un segno concreto dell’esistenza di Dio. Abbiamo pregato chiedendo: ‘Signore aiutaci a salvare il mondo. E poi man mano la corona è sparita”.

Quest’anno pare che in occasione della quaresima Gisella Cardia abbia avuto anche anche le stimmate: “Eravamo lì, si è tolta le bende e hanno trasudato olio profumato”, raccontano ancora i fedelissimi che spiegano che lo stesso profumo è quello che pervade il campo adibito a ‘santuario’ usato dalla presunta veggente in occasione delle apparizioni. “Quello è un luogo indicato dalla Madonna e benedetto da Dio”, dice Andrea. “Molte persone sono venuti lì con alcol, depressioni, o anche piccoli dolori. Una signora ha raccontato di essersi sentita come spingere da dietro quando era lì, e dopo venti giorni ha detto: ‘sono venti giorni che non tocco alcol’.”

La signora Giada racconta anche un’esperienza vissuta in prima persona:“Ho una bambina, cadendo ha sbattuto un polso, al pronto soccorso mi hanno detto che era una ciste che andava operata. Ho portato la bambina dalla veggente, gli accarezzò il polso e una volta tornata a casa la bambina era guarita. Io mi sono comunque recata dal dottore, ma era tutto a posto”.

Ma la questione dei soldi? Avete mai dato denaro a Gisella, mai visto qualcuno che gliene abbia dato? Chiede Gaston Zama. Risposta univoca: “Mai dato, né mai visto qualcuno dare soldi”. E sottolineano: “Le grazie le fa la Madonna, non Gisella”.

Ma il servizio si conclude con uno stralcio di intervista ben più inquietante, a un testimone che evidentemente vuole rimanere anonimo, pronto a fornire la prova che contro Gisella Cardia ci sia una cospirazione. Al buio e con la voce camuffata passa alla Iena un fotografia dove, sostiene, è ritratto il mandante di questa presunta cospirazione e, a giudicare dalla reazione dell’inviato della trasmissione di Italia 1 pare sia un personaggio noto. Insomma, tutto fa pensare che l’inchiesta de Le Iene su questa storia non si fermerà qui.