Gli uomini provano il dolore delle mestruazioni

Cosa provano le donne quando hanno le mestruazioni? O meglio: quando dolore provano per cinque giorni ogni mese? A questa domanda hanno cercato di rispondere Le Iene con un esperimento a cui hanno partecipato il pallavolista Ivan Zaytsev, il comico Maccio Capatonda, il conduttore Andrea Pisani e l’ex tronista Alessandro Zarino. Tra ilarità e serietà, tutti e quattro hanno accettato di provare sulla loro pelle, attraverso un macchinario con degli elettrodi, quanto dolore provano le donne quando hanno le mestruazioni.

Come funziona l’esperimento de Le Iene

Zaytsev, Capatonda, Pisani e Zarino, accompagnati dalle loro compagne Ashling Sirocchi, Myriam Lugarà, Beatrice Arnera e Shaila Gatta, hanno prima raccontato cosa pensano e come vivono il periodo delle mestruazioni. Tra risate e ironia, hanno poi accettato di provare cosa significa avere lo stesso dolore (o almeno qualcosa di simile) del ciclo mestruale. Grazie a degli elettrodi posizionati sul basso ventre, studiati in Canada per una campagna di sensibilizzazione sul dolore femminile, hanno potuto comprendere meglio cosa vivono ogni mese le loro compagne. Il telecomando degli macchinario, in mano alle donne, permetteva di modulare l’intensità, ma già alla soglia più bassa tutte e quattro le ‘cavie’ hanno ammesso di sentire troppo male e di non riuscire neanche a fare una semplice telefonata serenamente, o cantare una canzone.

Come hanno reagito gli uomini al dolore delle mestruazioni?

“Terribile”, ha sbottato subito dopo l’esperimento Andrea Pisani. “Come se hai una spina puntata qua”, ha fatto eco Maccio Capatonda indicando il ventre. “Una specie di montagne russe”, è stata la risposta di Zaytsev. E alla domanda di Nic Bello: “Ve la sentireste di riprovare questo dolore ancora?”, tutti hanno detto no. “Hanno una forza sovraumana se è così, forse è vero che l’uomo non è capace di sopportare un dolore del genere”, ha commentato poi Zarino.