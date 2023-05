Le Iene, la veggente Gisella Cardia incontra la Madonna: cosa è successo

Come ogni anno dal 2017 a questa parte, il 3 di ogni mese la veggente Gisella Cardia afferma di avere visioni della Madonna sulla collina di Trevignano Romano. Una dichiarazione che suscita l'astio di giornalisti e cittadini, i quali la ritengono una millantatrice e truffatrice. Eppure tanti sono i fedeli recatisi sul luogo per assistere all'apparizione e al successivo messaggio della Vergine Maria. Gaston Zama e le telecamere de Le Iene si dirigono sul posto per seguire la donna passo passo nel giorno della grande festa, il 3 maggio 2023, e riprendere tutto ciò che accade.

Il messaggio della Madonna

È preoccupata, Gisella, perché per la prima volta si ritrova le telecamere puntate addosso, oltre mille fedeli ad attenderla e l'area della collina, il campo delle rose, presidiata dalle forze dell'ordine. Ancora a casa, la donna, affiancata dal marito Gianni, dice: “Hanno creato un clima d’odio intorno a noi”, e Zama non perde l'occasione di mandare in diretta le accuse rivolte a quest'ultima: si parla di moltiplicazione di pizza e gnocchi, di essersi detta incinta dello Spirito Santo e di aver truffato i fedeli ottenendo oltre 6 milioni di euro. Ma Gisella non ci sta: "Sono tutte menzogne infondate".

Arrivati alla collina di Trevignano, dopo aver superato vari appostamenti della polizia pregando che la situazione migliorasse lungo il pomeriggio, la Cardia e il marito scendono dall'auto insieme all'inviato de Le Iene e si dirigono sul posto, attorniati da migliaia di fedeli. Canti di gioia e preghiere si susseguono fino al momento della verità. Intorno alle 15:00, ora della presunta apparizione, cala un silenzio surreale e la veggente, inginocchiata a terra come tutta la gente presente (a eccezione dei giornalisti e autorità) congiunge le mani e guarda fissa verso il cielo, mentre le persone chinano il capo sul terreno. La donna muove le labbra e dopo qualche istante si siede sulla panca dietro di sé, con il marito affianco che le porge il quaderno dove Gisella segna il messaggio ricevuto dalla Vergine Maria. I due si inginocchiano di nuovo e poi si rialzano, segno che la manifestazione è finita, per rivelare a tutti quanto scritto nell'agenda: “Pregate per l’umanità che sta andando verso la distruzione".

Quando tutto finisce

Poi i fedeli iniziano a farsi avanti per salutare e abbracciare la veggente, certi della verità delle sue parole. Alla manifestazione blindata bambini, giovani e anziani. “Ho visto i filmati su Youtube e ci credo”, dice uno spettatore. Le persone arrivano da tutte le parti d’Italia, ma anche dal Messico e altri Paesi stranieri. Tutti sembrano felici, molti si commuovono e qualcuno sviene davanti alla donna. "Si chiama 'riposo nello Spirito', afferma il marito Gianni quando la persona cade a terra. Il servizio finisce così, tra gioie e dolori e molti interrogativi. Dallo studio Nathan Kiboba ironizza sul caso: "Domani sera c’è Inter-Milan. Io ho scommesso sul pareggio, dimmi se ho fatto bene o male".