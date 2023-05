Le Iene, veggente di Trevignano: parla Luigi Avella, l’ex credente pentito

Le Iene tornano sulla riva del lago di Bracciano per continuare a raccontare la vicenda della sedicente veggente di Trevignano e questa volta ascoltano il suo grande accusatore Luigi Avella , fedele pentito che ha raccontato di aver ceduto ingenti somme di denaro a Gisella Cardia.

A 18 anni, Luigi Avella diventa fedele della Madonna e consegue addirittura un dottorato in mariologia. Nel 2018 arriva a Trevignano per capire se Gisella Cardia è davvero una veggente e di lei diventa addirittura amico intimo.

“Un giorno mentre ero a casa, io vidi un’ombra e lei disse che era Gesù”, la cosa succede di nuovo due volte, finchè una volta invece la donna gli predice che qualcuno di vicino lo avrebbe tradito. E anche che qualunque cosa sarebbe successo la Madonna sarebbe stata vicino a lui. L’uomo si sentì male e finì ricoverato d’urgenza e lui a quel punto divenne convinto della ‘santità’ della Cardia.

Poi l’uomo racconta di aver donato 92000€ all’associazione più 30000€ al marito della Cardia. La veggente a quel punto sostenne di aver visto Dio che gli avrebbe indicato di costruire un tempio di cui Avella sarebbe stato capo dei lavori ma anche il finanziatore per la somma di 450000€. Quando il geometra scopre che non c’è l’autorizzazione del comune, litiga con la veggente e il marito e da quel momento l’ex fedele diventa nemico giurato della coppia.

Quello che viene insinuato in questi giorni e che l’inviato de Le Iene chiede al signor Avella è se non ci fosse un interesse di tipo sentimentale per la veggente e che quindi agirebbe da uomo ferito. Tutto fortemente negato dal credente pentito che sostiene che con 120000€ avrebbe potuto trovare una qualsiasi donna, ‘meglio della veggente’.

Lui la invitò sulla collina, e la veggente sostiene che l’obiettivo di Avella sarebbe stato farle delle avances. L’uomo continua a negare, e sottolinea che rivuole indietro tutti i soldi dati, parte dei quali usati, secondo l’uomo per sistemare la loro casa.

Il signor Avella, viene descritto da alcuni rumors alla costante ricerca di una donna, frequentando sui social gruppi nati per questo. “Io sono stato operato di prostata” si difende l’uomo e ancora, “mi hanno hackerato il profilo Facebook”.

Ma non finisce qui perché nell’intervista a Le Iene Avella si dice convinto che la Cardia sia messaggera non del bene ma di tutt’altra parte.