Le indagini di Lolita Lobosco 2, le anticipazioni della seconda puntata

Torna anche questa domenica ,15 gennaio, in prima serata su Rai Uno, Lolita Lobosco, la protagonista di una delle fiction di maggior successo degli ultimi anni, interpretata da Luisa Ranieri. Anche questa seconda stagione delle vicende della vicequestore di Bari sta riscuotendo i consensi del pubblico, che ha premiato la prima puntata con i migliori ascolti della serata televisiva dell'8 gennaio. Ma cosa succederà nel prossimo episodio di Lolita Lobosco 2? Ecco tutte le anticipazioni.

Le Indagini di Lolita Lobosco 2, le anticipazioni della puntata di domenica 15 gennaio 2023

Il secondo appuntamento delle Indagini di Lolita Lobosco 2 vedrà la vicequestore impegnata in un caso che la riguarda molto da vicino.

Nell'episodio che si intitola "Lo scammaro avvelenato", infatti, Lolita dovrà indagare sulla morte di uno scrittore ritrovato senza vita nel bad and breakfast gestito dalla madre Nunzia e dalla sorella Carmela. In un primo momento a finire sotto accusa sarà lo scammaro della zia Dolò, un piatto tipico preparato con amore e cura da Nunzia, che potrebbe aver scatenato l'avvelenamento da botulino provocando la morte dell'ospite. Le analisi tossicologiche scagioneranno presto l'abilità in cucina del personaggio interpretato da Lunetta Savino, che potrà tornare alla serenità godendosi, tra l'altro, nuovi momenti di complicità con Trifone.

Ma se non è stato lo scammaro della zia Dolò a uccidere lo scrittore, chi è stato? Per scoprirlo, Lolita Lobosco, aiutata dai fidi Forte ed Esposito, scaverà nella vita turbolenta dello scrittore, fino a risolvere l'intricato giallo.

E mentre sarà impegnata come sempre sul lavoro, la vicequestore dovrà affrontare anche un nuovo ostacolo nella sua storia d'amore con Danilo. Come non bastasse, all'improvviso le si ripresenterà davanti anche un fantasma del passato: un amico del padre Petresine che, riapparendo dopo venti anni, potrebbe aiutarla a scoprire chi lo ha ucciso.

Dove vederlo in tv (15 gennaio 2023)

L'appuntamento con la seconda puntata stagionale della fiction con Luisa Ranieri è previsto per domenica 15 gennaio alle 21.25 su Rai Uno a partire dalle 21.25 e, in streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.