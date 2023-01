Le indagini di Lolita Lobosco 2, stasera in tv la prima puntata: le anticipazioni

Oggi, 8 gennaio 2023 ha inizio la seconda stagione della serie tv "Le indagini di Lolita Lobosco", in onda per sei domeniche (la precedente si fermava a quattro) in prima serata su Rai 1. Ambientata in Puglia e interpretata da Luisa Ranieri, la fiction si prepara ha donare ai telespettatori tante nuove emozioni. Scopriamo intanto ciò che accade nel corso della prima puntata.

Le indagini di Lolita Lobosco 2: le anticipazioni dell'8 gennaio 2023

La prima stagione de "Le indagini di Lolita Lobosco" si chiudeva con due eventi capaci di fornire alla protagonista un po' di serenità e pace con sè stessa: sul versante sentimentale si fidanzava ufficialmente con Danilo, presentandolo anche a sua madre. Per quanto concerne la sfera familiare Lolita faceva chiarezza con la madre e la sorella di tutto ciò che riguardava la verità sulla morte del padre.

Nella prima puntata della seconda stagione, in onda oggi 8 gennaio 2023 in prima serata su Rai 1, Lolita si appresta a partire in vacanza con Danilo, destinazione Egitto. Ma dato che la vicequestore non può perdere di vista il proprio lavoro, un incidente scombina i piani: una coppia di fidanzati muore durante un'escursione in mare aperto. All'apparenza non sembrano esserci dubbi: la fatalità ha tolto loro la vita; ma Lolita la pensa diversamente. Alcune dinamiche della vicenda non tornano e i sospetti della protagonista si fanno sempre più forti. Più Lolita indaga più la ricostruzione sembra metterla in pericolo.

Nel corso delle indagini emerge inoltre l'insofferenza di Danilo, che comincia a percepire i dubbi della donna: ha davvero intenzione di andare a vivere con lui?

Come non bastasse Lolita sa che l'omicidio di suo padre Petresine ha ancora dei punti di domanda aperti e lei non può fare finta di nulla.

Nel frattempo, su altri fronti, Nunzia e Trifone approfondiscono il loro rapporto ed Esposito è in cerca di una casa per lui e Caterina. Forte, per finire, accoglie con enorme perplessità la scelta di Porzia di iscriversi all'Università.

Dove vederlo in tv (8 gennaio 2023)

La prima puntata della seconda stagione di "Le indagini di Lolita Lobosco" va in onda domenica 8 gennaio su Rai 1 a partire dalle 21.25. Gli episodi della serie sono visibili anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.