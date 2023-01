Le indagini di Lolita Lobosco 2, stasera in tv la quarta puntata: le anticipazioni

Oggi, 29 gennaio 2023 dalle 21.25, Rai Uno 1 va in onda la quarta puntata de "Le indagini di Lolita Lobosco 2", serie televisiva di successo con Luisa Ranieri e Filippo Scicchitano. Il caso principale della settimana verte sull'omicidio di un prete, trovato senza vita accanto all’altare: la parrocchia nasconde più di un segreto. Intanto tra Lolita e Danilo c’è aria di forte crisi.

Le Indagini di Lolita Lobosco 2, le anticipazioni del 29 gennaio

Anche se il suo rapporto con Danilo vive di alti e bassi, la lontananza del ragazzo, assente per lavoro, non basta a fornire a Lolita Lobosco la necessaria quiete per riorganizzare le idee. Nella puntata in onda oggi, 29 gennaio 2023, riemerge il personaggio di Domenico. L’avevamo già visto nel corso della prima stagione, ma adesso viene arrestato per furto: inutile dire che toccherà alla protagonista tirarlo fuori dai guai. Ma non è tutto perché in città si verifica un nuovo brutale omicidio: un prete viene trovato senza vita davanti al suo stesso altare.

Prima Lolita chiede aiuto ad Angelo, per introdurre il giovane Domenico in un programma di lavori socialmente utili, poi indaga sull’omicidio del prete. Ad emergere sono dei dissidi per la gestione dei fondi della parrocchia.

Nel frattempo la storia tra Lolita e il rientrante Danilo è in profonda crisi: il ragazzo è sempre più distante e vuole dare assoluta priorità al suo lavoro da giornalista. Mentre tra Nunzia e Trifone le cose procedono molto bene, Forte ed Esposito hanno i loro grattacapi da risolvere. Marietta, invece, intercetta la donna con la quale il suo amante l’ha tradita.

Dove vederlo in tv e in streaming (29 gennaio 2023)

Il quarto appuntamento con "Le indagini di Lolita Lobosco 2" è previsto per domenica 29 gennaio dalle 21.25 su Rai Uno e - in streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.