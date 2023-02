Le indagini di Lolita Lobosco 2, stasera in tv la quinta puntata: le anticipazioni

Questa sera, a partire dalle 21.25 su Rai 1, va in onda la penultima puntata di "Le indagini di Lolita Lobosco 2", la serie televisiva che vede Luisa Ranieri nei panni della vicequestore di Bari. La protagonista deve ancora una volta destreggiarsi tra questioni lavorative e vicende private: l'omicidio di questa settimana riguarda una giovane ballerina, ma per la Lobosco è previsto anche un importante confronto con Danilo.

Le Indagini di Lolita Lobosco 2, le anticipazioni del 5 febbraio

Lolita Lobosco si trova un’altra volta faccia a faccia con un efferato e misterioso omicidio sul quale indagare. Stavolta la vittima è una giovane donna, trovata senza vita alla periferia di Bari. Le prime ricostruzioni ci dicono che si tratta di una ballerina che è solita esibirsi in un locale notturno e che prima di essere uccisa ha subito violenze.

L’intervento di Forte fa emergere un episodio da non sottovalutare: tempo fa si è verificato un omicidio con analoghe dinamiche. All’epoca le indagini furono condotte da Marietta, ma si rivelarono irrisolte è l’assassino non fu identificato. Pian piano Lolita riesce a individuare il probabile colpevole.

La vicequestore è come sempre impegnata anche in questioni personali. Il rapporto con Danilo è ancora in alto mare, ma nel corso di questo appuntamento i due hanno l’occasione di parlare faccia a faccia e comprendere, forse, lo stato della loro relazione. Lolita, che ha trovato in Angelo una figura di riferimento, è sempre più propensa ad accantonare le ricerche sull’assassino del padre. Ormai da tempo le indagini non le riservano alcun indizio utile per la risoluzione del caso.

Dove vederlo in tv e in streaming (5 febbraio 2023)

Il quinto appuntamento con "Le indagini di Lolita Lobosco 2" è previsto per domenica 5 febbraio dalle 21.25 su Rai Uno e, in streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.