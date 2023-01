Le indagini di Lolita Lobosco 2, stasera in tv la terza puntata: le anticipazioni

Terzo appuntamento dell'anno con "Le indagini di Lolita Lobosco 2". Oggi, 22 gennaio 2023 dalle 21.25, Rai Uno 1 segue la protagonista tra vicende professionali e incertezze private. Il caso della settimana riguarda l'omicidio di una professoressa: quando la verità sembra emergere, le indagini verranno messe in discussione da un altro drammatico evento. Nel frattempo il ritorno di Angelo condiziona la relazione tra Lolita e Danilo. Leggiamo tutte le anticipazioni della serata.

Le Indagini di Lolita Lobosco 2, le anticipazioni di domenica 22 gennaio 2023

In onda in prima serata su Rai 1, la terza puntata stagionale della serie televisiva "Le indagini di Lolita Lobosco 2" ha come titolo "Viva gli sposi", ma il lieto riferimento matrimoniale è ingannevole e l'evento porta pessime notizie. Il caso del nuovo appuntamento con la Lobosco, vicequestore di Bari, riguarda l'omicidio di una professoressa piuttosto nota in città, docente in un liceo locale; il ricevimento di nozze al quale stava partecipando è quello di una sua collega. La Lobosco e la sua squadra cominciano a indagare, setacciando varie ipotesi e piste, fino a quando la risoluzione del caso non sembra a portata di mano. Tutto viene ribaltato quando un ex alunno della professoressa sparisce misteriosamente. Lolita Lobosco intuisce che i due eventi potrebbero essere strettamente collegati, e inizia così a percorrere un'ulteriore pista che potrebbe, nel migliore dei casi, essere risolutiva per entrambe le vicende.

Parallelamente alla sua professione, il personaggio interpretato da Luisa Ranieri deve fare i conti con irrisolte questioni private, a partire dalla morte di suo padre. Mentre la verità sembra sempre più vicina, nel corso delle indagini la donna si imbatte in alcune prove per lei inedite. La Lobosco deve inoltre fronteggiare il ritorno di Angelo, sua vecchia conoscenza che vuole a tutti i costi riconquistare la fiducia della donna. Queste dinamiche rischiano però di compromettere l'armonia del rapporto tra Lolita e il giornalista Danilo.

Dove vederlo in tv e in streaming (22 gennaio 2023)

L'appuntamento con la terza puntata di "Le indagini di Lolita Lobosco 2" è fissato per domenica 22 gennaio alle 21.25 su Rai Uno a partire dalle 21.25 e - in streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.