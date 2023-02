Le indagini di Lolita Lobosco 2, stasera in tv l’ultima puntata: le anticipazioni

Oggi, 12 febbraio 2023, va in scena dalle 21.25 l’ultimo appuntamento stagionale della fiction di Rai 1 "Le indagini di Lolita Lobosco 2". Nel primo episodio della serata il personaggio interpretato da Luisa Ranieri indaga sulla morte di un attore. Nel secondo scopre alcuni elementi che potrebbero aiutarla nella risoluzione del caso inerente alla morte di suo padre

Le Indagini di Lolita Lobosco 2, le anticipazioni del 12 febbraio

Nel primo episodio serale de "Le indagini di Lolita Lobosco 2", l'omicidio di un attore obbliga la vicequestore, Forte ed Esposito ad entrare in ezione ed indagare. L'uomo è stato vittima di una fine atroce, assassinato su un palcoscenico e colpito più volte da forbici da sartoria. Inizialmente sembrano non esserci moventi e l'accaduto necessita di approfondite indagini. Il mondo del teatro si rivelerà ricco di false piste e ipotesi più o meno verosimili: emergono storie d'amore segrete, invidie e anche profondo odio. Ma per la Lobosco quasi non esistono indagini impossibili e pian piano la verità verrà a galla.

Nell'ultimo episodio stagionale per diversi personaggi della serie è tempo di novità e svolte: Forte guadagna una promozione e di conseguenza riesce a compattare il suo rapporto con Porzia, ormai da tempo gelosa di Lolita; buone notizie anche per Caterina e Lello, in odore di matrimonio. Per quanto riguarda la Lobosco, le cose con Angelo procedono molto bene, ma i colpi di scena che la vedono protagonista sono quelli riguardanti il padre. Come abbiamo visto le indagini si erano precedentemente arenate. Le speranze per la risoluzione del caso tornano ad accendersi e la soluzione potrebbe non essere così lontana.

Dove vederlo in tv e in streaming (12 febbraio 2023)

L’ultima appuntamento con "Le indagini di Lolita Lobosco 2" è previsto per domenica 12 febbraio dalle 21.25 su Rai Uno e - in streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.