Le Ragazze: storie e personaggi della puntata di questa sera

Va in onda oggi, sabato 27 maggio 2023 a partire dalle 21.45 su Rai 3, una puntata speciale di "Le ragazze", che torna per l'occasione in prima serata. Il programma di Francesca Fialdini è dedicato a donne - dagli anni '40 ai '90 - forti, coraggiose e originali, capaci con le loro storie di vita di emozionare e tramandare preziosi insegnamenti.

Le Ragazze: le anticipazioni del 27 maggio

"Le ragazze" - programma di Rai Cultura condotto da Francesca Fialdini e realizzato da Pesci Combattenti - torna soltanto per oggi, 27 maggio, in prima serata, dopo la messa in onda di alcune puntate trasmesse, nel corso delle ultime settimane, nella seconda serata di Rai 2. Come sempre si raccontano le vite di donne, appartenenti a diverse generazioni, e in grado di attraversare tanti decenni della storia italiana (si può andare dagli anni '40 del Novecento ai nostri giorni), in modo da radiografare i grandi cambiamenti del nostro paese: dalla società alla cultura, dal costume allo spettacolo.

Si comincia con la centenaria Yvonne Girardello: classe 1923, fu la prima hostess italiana, assunta dall'aviazione civile italiana. I voli quotidiani da Venezia (suo luogo di nascita) a Roma, gli incontri speciali, i racconti di passate edizioni della Mostra del Cinema di Venezia.

Spazio poi alla storia di Albertina Gasparoni, segretaria di Aldo Moro, Giovanni Leone e Sandro Pertini e testimone oculare di eventi storici capitali della storia italiana, il rapimento e la strage di via Fani, la morte di Moro; e poi ancora l'amicizia con Carla Voltolina, moglie di Pertini.

Seguiamo poi i racconti di vita di Graziella Pera, rinomata costumista e scenografa: le collaborazioni con artisti dal calibro di Raffaella Carrà e Renzo Arbore hanno portato i suoi splendidi costumi nelle case di tutti gli italiani.

Come rappresentante degli anni '50 troviamo la cantante Edda Dell'Orso, che ha indelebilmente legato il suo nome a quello di Ennio Morricone. Sua è infatti la voce che si ascolta nelle colonne sonore di film come "C'era una volta il West", "Giù la testa", "Metti una sera a cena" e "C'era una volta in America".

Per finire, vediamo Maria Caruso, proveniente da un umile famiglia contadina del Sud Italia. Fin da ragazzina ha lavorato in campagna e come lavandaia.

Dove vederlo in tv e in streaming (27 maggio 2023)

La puntata speciale de "Le ragazze" va in onda oggi, sabato 27 maggio 2023, su Rai 3 a partire dalle 21.45. Il programma condotto è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.