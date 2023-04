Le Ragazze: storie e personaggi della puntata di questa sera

Rai 3 trasmette oggi, lunedì 24 aprile, in seconda serata, una nuova puntata di "Le ragazze", che ogni settimana presenta storie di donne di diverse generazioni. Il racconto di Francesca Fialdini si concentra sugli anni '80: la conduttrice incontra per l'occasione l’anatomopatologa Cristina Cattaneo e la giornalista Luisella Costamagna.

Le Ragazze: le anticipazioni del 24 aprile

Come ogni settimana "Le ragazze - programma di Rai Cultura condotto da Francesca Fialdini e realizzato da Pesci Combattenti - narra le vicende di donne di diverse generazioni che raccontano le proprie esperienze di vita, attraversando in tal modo molti decenni (dagli anni '40 del '900 ad oggi) e fotografando i cambiamenti sociali e di costume, la cultura, le mode e la musica. Nel nuovo appuntamento con il programma, in onda nella seconda serata di lunedì 24 aprile, Francesca Fialdini incontra due donne: Cristina Cattaneo e Luisella Costamagna.

Cristina Cattaneo è considerata il medico legale più famoso d’Italia. Da anni, infatti si occupa di importanti casi di cronaca nera italiana. Tra le vicende più note del suo itinerario professionale, troviamo quelle inerenti a Yara Gambirasio, Stefano Cucchi, Elisa Claps e Davide Rossi. La Cattaneo è nata a Casale Monferrato (provincia di Alessandria) nel 1964. A partire dalla sua infanzia, trascorre parte della sua vita in Canada, dove torna anche per laurearsi in biologia. Per un periodo della sua vita lavora in Italia come manovale in alcuni cantieri archeologici. Dopo un master in Inghilterra sullo studio di materiale biologico in ambito storico torna in Italia, dove si laurea in Medicina legale con il professor Grandi. Diretto da Cristina Cattaneo, il Labanof è un laboratorio di antropologia e odontologia forense.

Nata a Torino nel 1968, la giornalista Luisella Costamagna è un volto noto al pubblico televisivo italiano, recente vincitrice del talent show di Rai 1 "Ballando con le stelle", in coppia con Pasquale La Rocca. In tv ha esordito dalla seconda metà degli anni '90 nei programmi di Michele Santoro, per poi diventare conduttrice di programmi di politica, attualità e approfondimento. La Costamagna racconta la famiglia e gli studi universitari, alla facoltà di Filosofia. Durante l' occupazione del 1990 Dario Buzzolan, che diventa compagno di vita e padre di suo figlio Davide. La Rai, Mediaset ma anche La 7: nel 2007 fa il suo esordio come conduttrice con "Omnibus". Anche autrice televisiva, dal 2020 al 2022 conduce "Agorà", su Rai3.

La nuova puntata di "Le ragazze" va in onda oggi, lunedì 24 aprile 2023, su Rai 3 a partire dalle 23.15. Il programma condotto da Francesca Fialdini è inoltre visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.