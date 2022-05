Le ricette del convento: la tradizione culinaria siciliana tramandata da un luogo sacro

Il 7 maggio su Food Network parte Le ricette del convento. Preparazioni culinarie così non le abbiamo mai viste: a deliziare il nostro sguardo sono infatti tre parroci, pronti ad aprire antichi ricettari e a tramandare le prelibatezze dei loro avi. Scopriamo qualcosa in più di questo programma.

Le ricette del convento: anticipazioni

Le ricette del convento è un programma di cucina che va in onda, a partire dal 7 maggio, il sabato alle 17.00. Come suggerisce il titolo, non si tratta di preparazioni gastronomiche illustrate da chef o noti presentatori, ma da veri parroci. A fare da scenario ci pensa San Martino delle Scale, una frazione di 440 abitanti di Monreale, comune di Palermo. Qui c’è un Monastero dove Don Salvatore, Don Anselmo e Don Riccardo tramandano la parola del Signore. Parroci devoti, saggi e pazienti, in un luogo dove la purezza di spirito regna sovrana, si concedono un peccato: quello di gola. Aprono antichi ricettari e tra una pietanza e l’altra manifestano un’ammirevole fede culinaria. Del resto, lo sappiamo, la Sicilia è una terra dalle illimitate bontà, capace di spaziare dal dolce al salato senza soluzione di continuità. In ogni puntata i nostri parroci si cimentano in preparazioni tutte da ammirare: si comincia con rigatoni alla pecoraia, torta margherita e sedani con muddica e acciughe e il falso magro.

Dove vedere Le ricette del convento in tv (dal 7 maggio)

Le ricette del convento va in onda - dal 7 maggio - il sabato alle 17.00 su Food Network (Canale 33). Le puntate sono visibili anche in streaming sul sito ufficiale del canale.