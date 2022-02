"Lea, un giorno nuovo": le anticipazioni della seconda puntata

Stasera, martedì 15 febbraio, va in onda la seconda puntata della serie tv Lea, un giorno nuovo. Due gli episodi, "Verità difficili" e "Vie di fuga". La serie con Anna Valle e Giorgio Pasotti racconta la vita all'interno dell'ospedale di Ferrara, delle dinamiche che si sono create all'interno tra medici e infermierie e in particolare del ritorno a lavoro di Lea, dopo un periodo di aspettativa.

Verità difficili: il terzo episodio

Si avvicina il compleanno di Martina che aspetta la madre per la sua festa. Arturo, incoraggiato da Lea, le confessa alla figlia la verità che la bambina prende molto male. Intanto Marco e Lea si stanno occupando di Aurora, una sedicenne che vive in un collegio di suore e che pochi giorni prima ha partorito una bambina con l’aiuto del fidanzato. La neonata è stata abbandonata fuori dall’ospedale, Lea e Rosa l’hanno soccorsa e si stanno prendendo cura di lei. Aurora non ha rivelato a nessuno la sua gravidanza me Lea riesce a capire la situazione ed aiuta la ragazza a ricongiungersi con la madre e con il fidanzato ma, soprattutto, ad accogliere la sua bambina. Intanto un’assistente sociale annuncia che i genitori di Koljia hanno rinunciato all'adozione e che il bambino verrà rimandato in orfanotrofio in Russia. Per Lea e Marco è una notizia inaccettabile. Il giorno delle nozze con Enrica, Pietro manda a monte il matrimonio. Ammette si essere innamorato di Michela, che però lo giudica immaturo e irresponsabile. Colpito dal gesto del collega, anche Marco decide di porre fine alla relazione con Anna.

Vie di fuga: il quarto episodio

Anna affronta Lea, riversando su di lei tutta la sua rabbia. Lea a sua volta affronta Marco: pensa davvero che possano tornare insieme? Martina è tornata in ospedale con Arturo per rimuovere il gesso dal braccio e Marco capisce che il musicista è un serio ostacolo per i suoi piani. In reparto arriva Viola Parisi, una ragazzina di 13 anni affetta da una malattia congenita ai reni, abituata a frequenti ricoveri. Con i suoi racconti drammatici, convince Koljia a non fidarsi dei dottori e a scappare. L’improvvisa sparizione del bambino, poco prima dell'intervento chirurgico a cui deve essere sottoposto, mette in subbuglio l'intero ospedale. Arturo lo trova a casa sua, con l'aiuto di Martina, il ragazzino si era nascosto nella loro macchina. Durante l’operazione di Koljia, Marco e Lea si ritrovano molto uniti, Lea prova ancora qualcosa per l’ex marito? Dopo il matrimonio annullato, il padre di Pietro gli annuncia che d'ora in poi dovrà mantenersi solo mentre Michela continua a tenerlo a distanza.