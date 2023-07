Lea - I nostri figli: quando inizia, trama, quante puntate sono, cast

La narrazione fa un salto in avanti di tre anni rispetto al finale della prima stagione. Ritroviamo Lea Castelli felicemente fidanzata con il musicista Arturo Minerva. Successivamente a un piccolo incidente d’auto, Lea scopre che Martina è stata contattata da una donna che afferma di essere la madre biologica. Nel frattempo Lea continua a lavorare come infermiera in ospedale, a stretto contatto con Marco, suo ex marito e primario del reparto di pediatria. L'uomo è padre di Gioia, avuto dalla collega Anna. Dopo l'allontanamento di quest'ultima e quello di Arturo, impegnato all'estero in un progetto discografico. La passione tra Lea e Marco è davvero sepolta? Di certo la donna deve scegliere se attendere e fidarsi di Arturo (non indifferente al fascino di una produttrice) o se abbandonarsi al ritorno di fiamma con Marco. In reparto ritroviamo le colleghe della protagonista, Lea, Rosa, Favilla, Olga e Michela; alle quali si aggiunge la new entry Bruno. Le loro storie vengono raccontate alternando episodi di vita professionale e vicende private.