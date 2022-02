Le vite di Leandro e Maria Paola dopo C'è posta per te

Sabato sera a C'è posta per te è andata in onda la storia di Maria Paola e Leandro, due giovani di San Sebastiano al Vesuvio. Leandro si era rivolto al programma di Maria De Filippi per cercare di riconquistare la compagna che aveva deciso di lasciarlo dopo i numerosi tradimenti, ma l'incontro non è andato come aveva immaginato il ragazzo: Maria Paola stanca ha deciso di non aprire la busta. 11 anni di amore e tradimenti definitivamente conclusi.

Oggi tutti e due hanno voltato pagina e hanno un nuovo partner.

Maria Paola e la nuova vita con Francesco

Maria Paola Spina su Instagram ha mostrato il suo nuovo fidanzato, la speranza è che la ragazza possa essere più serena dopo i molti tradimenti di Leandro. Il nuovo compagno Stefano Borrelli è stato presentato con un mini video e con la didascalia "Quei silenzi in realtà sono pieni di parole".

Leandro tra le braccia di Grazia

Leandro dal 9 ottobre 2021 è fidanzato con Grazia D'Amico, la loro storia sarebbe iniziata proprio dopo la registrazione di C'è Posta per te. Su Facebook i due risultano ufficialmente fidanzati.