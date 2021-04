Stasera, martedì 6 aprile, Rai Uno trasmette la terza puntata di 'Leonardo', la serie evento prodotta da Lux Vide con Rai Fiction, Big Light Productions in associazione con France Télévisions, RTVE e Alfresco Pictures, co-prodotta e distribuita nel mondo da Sony Pictures Television. Creata da Frank Spotnitz e Steve Thompson, la regia è di Dan Percival e Alexis Sweet. Al centro della storia, lunga otto episodi (quattro serate), il genio la cui personalità complessa ed enigmatica rimane ancora oggi un segreto avvincente. Un cast internazionale, composto da Aidan Turner - nel ruolo di Leonardo da Vinci - Freddie Highmore, James D’Arcy, Carlos Cuevas e i 'nostri' Giancarlo Giannini, che interpreta Andrea del Verrocchio, e Matilda De Angelis nei panni di Caterina da Cremona, musa e amica del protagonista.

Leonardo, la trama

Figlio illegittimo di un notaio, Leonardo vive un'infanzia solitaria nella cittadina rurale di Vinci, in Toscana, guidato da un profondo bisogno di ricerca e scoperta. Con instancabile curiosità, Leonardo spazia tra arte, scienza e tecnologia, infondendo in ogni disciplina una profonda e coraggiosa umanità, liberandole dalle convenzioni del tempo, guidato da un intenso desiderio di svelare i segreti del mondo che lo circonda. La serie racconta il mistero dell’uomo oltre il genio, attraverso una storia inedita e originale, fatta di intrigo e passione, che scava a fondo in una personalità complessa ed enigmatica rivelandone la straordinaria modernità e la profondissima umanità.

Leonardo, le anticipazioni della terza puntata

Nel primo episodio, si segue la vicenda di Leonardo che dopo la morte della moglie di Ludovico Sforza, riceve una nuova commissione: realizzare un affresco dell’Ultima Cena a Santa Maria delle Grazie. Leonardo sperimenta una nuova tecnica, ma deve anche affrontare le conseguenze delle sue azioni mentre una situazione problematica si aggrava, con risultati devastanti ed inaspettati.

Nel secondo episodio, Leonardo torna a Firenze, ma non ha la giusta motivazione per accettare le proposte che riceve. Trova una nuova ispirazione quando gli viene chiesto di dipingere un ritratto di Lisa Gherardini, che passerà alla storia come la Gioconda. La mancanza di Caterina si fa sentire: dopo la morte di Gian Galeazzo Sforza i due si sono divisi, con la donna andata via da Milano, e lui rimasto in città. Dal Nord riceve una nuova proposta che lo porta ad Imola, dove incontra Niccolò Machiavelli (Davide Iacopini), ambasciatore fiorentino che lo avverte del fatto che il suo valore potrebbe metterlo in pericolo. Leonardo capisce che non è tutto come sembra e chiede aiuto.