"Let's Kiss": il documentario sull'attivista Lgbt Franco Grillini e la sua rivoluzione gentile

"Let's Kiss - Franco Grillini storia di una rivoluzione gentile” è il documentario che racconta una figura di riferimento della cultura e delle battaglie per i diritti Lgbt: attivista e politico, un ritratto a tutto tondo in nome dell’uguaglianza. In onda stasera in prima serata su Sky Documentaries.

Chi è Franco Grillini, protagonista del documentario Let's Kiss

Franco Grillini nasce a Pianoro (provincia di Bologna) il 14 marzo 1955. Il suo impegno politico emerge in giovanissima età: a 15 anni è già un punto di riferimento del movimento studentesco bolognese e poco dopo diventa responsabile nazionale studenti medi del Partito di Unità Proletaria. Conseguita la laurea in Pedagogia, diventa giornalista. La sua militanza omosessuale ha invece inizio nel 1982: prima apre un circolo di "cultura omosessuale", poi è ideatore dell'Arcigay nazionale, di cui diventa prima segretario e poi presidente. Nel 1987 è co-fondatore della Lega Italiana per la Lotta contro l'Aids. Le sue battaglie coprono l'intero decennio dei '90 e nel 1998 diventa presidente onorario dell'associazione Arcigay. Nel 2002 viene eletto alla camera dei deputati nelle liste dei DS. Qui propone molte interpellanze e interrogazioni inerenti alla comunità gay e lesbica italiana e affronta apertamente il tema dell'Aids. Al suo secondo mandato fa invece approvare la legge contro l'omofobia. Dopo l'esperienza parlamentare continua la sua attività politica. Franco Grillini è uno dei massimi esponenti del movimento per il riconoscimento dei diritti civili di gay, lesbiche e transessuali. Ma è anche un precursore di molte battaglie per i diritti Lgbt, quando di rado si parlava pubblicamente di tali argomenti. In "Let's Kiss", documentario di Filippo Vendemmiati in onda stasera, 25 giugno, su Sky Documentaries, è lui stesso a fare da narratore: figlio di contadini, una giovinezza da eterosessuale, poi la scoperta della propria omosessualità e una vita in prima linea in nome dell’uguaglianza e della libertà.

Dove vedere Let's Kiss - Franco Grillini storia di una rivoluzione gentile stasera in tv

Il documentario “Let's Kiss -Franco Grillini storia di una rivoluzione gentile” va in onda questa sera, 25 giugno, su Sky Documentaries (canale 122) alle 21.15 e su Now. Il film è visibile, on demand, anche su Sky Go.