Licia Ronzulli, squilla in diretta l'allarme di casa e lascia lo studio: "Mi devo preoccupare"

Minuti di panico a "In Onda", su La7, per Licia Ronzulli. La capogruppo di Forza Italia al Senato era ospite in studio, quando ha ricevuto una telefonata che l'avvisava dell'antifurto scattato a casa.

Un vero e proprio allarme sul cellulare. "Controlla chi è" le ha detto il conduttore Luca Telese, mentre la collega Marianna Aprile provava a capire di cosa si trattasse. "È l'antifurto di casa, mi devo preoccupare" ha risposto la Ronzulli, che provava a mantenere la calma e sdrammatizzare davanti alla telecamera, ma le espressioni del viso parlavano chiaro.

Fortunatamente il blocco stava per finire e i padroni di casa hanno lanciato subito la pubblicità, permettendo così alla senatrice di correre a casa e controllare la situazione. "Va bene, il nostro tempo tanto era finito" ha detto Marianna Aprile, cercando anche lei di ironizzare: "La ringraziamo per essere stata qui con noi e la ringraziamo anche per l'alert".