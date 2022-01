Life Below Zero: gelo e tempeste in Alaska stasera in prima tv su DMAX

Life Below Zero è la serie BBC che racconta la dura vita degli abitanti delle zone più remote dell’Alaska, dove le risorse scarseggiano ed è una continua lotta per la sopravvivenza a temperature polari.

Due nuovi episodi in onda oggi mercoledì 26 gennaio su DMAX, in prima serata a partire dalle 21:25.

Anticipazioni nuovi episodi

In questi due nuovi episodi della settima stagione i protagonisti riprenderanno le proprie attività quotidiane e stagionali in vista della primavera, ma l’arrivo di una tempesta cambierà i piani. Nella prima puntata (“Il gelo”) vedremo infatti come Jessie si prepara alla nuova stagione lungo il tortuoso torrente Brushkana, mentre Ricko insegnerà ai figli come usare un fucile. Nel secondo episodio arriverà una violenta tormenta: la famiglia Hailstone tenterà di raccogliere più cibo possibile, Sue cercherà un riparo, mentre Jessie continuerà a prepararsi per la stagione delle corse.

Chi sono i protagonisti di Life Below Zero

Life Below Zero mostra la vita di alcuni cacciatori di sussistenza e delle loro famiglie nel freddo stato dell’Alaska, dove le temperature sono quasi costantemente sotto lo zero e le poche risorse devono essere valorizzate al massimo. Protagonisti dell’avventura sono Sue Aikens, unica residente di Kavik, la famiglia Hailstone (in Alaska da molte generazioni), Glenn, Jessie e i suoi 55 cani da slitta, Andy Bassich ed Erik con sua moglie Martha.

Dove vederlo stasera (26 gennaio)

Life Below Zero è su DMAX (canale 52 del digitale terrestre) e in live streaming sul sito ufficiale. I due nuovi episodi vanno in onda oggi mercoledì 26 gennaio in prima serata alle 21:25.