Life Below Zero: incidente per Chip, gli Hailston alla ricerca del bue muschiato

Life Below Zero è la serie BBC che racconta la dura vita tra le temperature polari dell’Alaska, dove per i protagonisti è una continua lotta per la sopravvivenza.

Due nuove puntate vanno in onda oggi mercoledì 2 febbraio su DMAX, in prima serata a partire dalle 21:25.

Anticipazioni nuovi episodi

Nel primo dei due nuovi episodi Chip ha un incidente e torna a casa con il naso rotto; sarà costretto a chiedere delle cure mediche, spaventando non poco Agnes. Nel frattempo Sue, nel suo rifugio di Chena River, si deve prendere cura dei suoi teneri ma numerosi cagnolini, costruendo un rifugio in grado di ripararli tutti e 19 dal freddo. I DeWildes prepareranno invece una rete da pesca.

Nella seconda puntata Sue ultimerà il suo rifugio a Chena, mentre Ricko mostrerà al figlio come raccogliere l’acqua per la casa di famiglia. La famiglia Hailston partirà invece alla ricerca del bue muschiato, mammifero artico che vive solo nelle aree più fredde del pianeta.

Chi sono i protagonisti di Life Below Zero

Life Below Zero mostra la difficile vita di alcuni cacciatori di sussistenza nel freddo stato USA dell’Alaska, dove le temperature sono quasi costantemente sotto lo zero e le risorse scarseggiano. Protagonisti dell’avventura sono Sue Aikens, unica residente di Kavik, la famiglia Hailstone (in Alaska da molte generazioni), Glenn, Jessie e i suoi 55 cani da slitta, Andy Bassich ed Erik con sua moglie Martha.

Dove vederlo stasera in tv (mercoledì 2 febbraio)

Life Below Zero è in onda oggi in prima serata su DMAX (canale 52 del digitale terrestre) e in live streaming sul sito ufficiale a partire dalle 21:25.