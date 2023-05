Lilli Gruber assente da Otto e Mezzo, Giovanni Floris al suo posto: il motivo

Giovanni Floris conduttore eccezionale di Otto e Mezzo. "Io una volta ancora seduto al posto sbagliato ma solo per due sere" ha esordito il giornalista di DiMartedì in apertura del talk show preserale di La7 in onda giovedì 18 maggio. Nulla di più sui motivi dell'assenza della padrona di casa Lilli Gruber. Solo poco prima, nel corso del consueto lancio al Tg, il direttore Mentana si era limitato a dire che la collega "è in viaggio".

Cosa è successo? Qual è il motivo dell'assenza che si protrarrà anche nell'appuntamento di stasera? Il sito Davide Maggio fa sapere che da La7 giunge l'informazione secondo cui la conduttrice si è dovuta assentare per impegni personali, come già successo in passato (e anche allora fu sostituita da Floris). E ulteriori dettagli sono stati aggiunti da Dagospia che ricorda che dal 18 al 21 maggio a Lisbona è previsto il meeting Bilderberg: "Sei ieri vi siete chiesti dove fosse Lilli Gruber sappiate che era in viaggio verso Lisbona per partecipare al meeting Bilderberg, " si legge sul sito.

Nessun riferimento, dunque, alle polemiche degli ultimi giorni che hanno interessato proprio Lilli Gruber, finita nel mirino di Striscia la Notizia per aver sfoggiato in più di un'occasione a Otto e Mezzo orecchini riconducibili a un noto marchio di gioielli. Senza entrare nel merito della vicenda, Carlo Bortoli, presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, ai microfoni del tg satirico ha affermato che è "deontologicamente scorretto il legame tra un giornalista e un brand". Da La7 la precisazione: "Né la dott.ssa Gruber né l'emittente stessa hanno in essere alcun contratto pubblicitario, di sponsorizzazione o di altro tipo, con l’azienda Vhernier".