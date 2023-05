Lilli Gruber in onda con costosi gioielli, l'Ordine dei giornalisti contrario: alcuni valgono più di 40 mila euro

Striscia la Notizia torna a occuparsi dei gioielli di Lilli Gruber. Questa sera, 23 maggio, il tg satirico parlerà nuovamente dello "sfoggio reiterato di orecchini di una nota marca di gioielli da parte di Lilli Gruber durante Otto e mezzo su La7".

Non è la prima volta che il programma di Canale 5 si occupa della questione, anzi, Pinuccio aveva intervistato anche il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli, il quale ha stigmatizzato questo comportamento della giornalista. L'interesse intorno alla questione è aumentato e Striscia fa sapere, tramite una nota, che molti telespettatori hanno scritto incuriositi del prezzo dei monili indossati dalla giornalista.

Il tg satirico ha trovato i prezzi dai rivenditori ufficiali: per quanto riguarda gli orecchini, si va dai “Palloncino” mostrati da Gruber nella versione fucsia (4.950 euro) ai “Plateau” (5.250 euro), i “Fuseau” (8.300 euro) e gli “Aladino”, indossati dalla giornalista nella versione madreperla (10.850 euro). Con i prezzi che schizzano per i "Volta celeste" (31.050 euro), i “Verso Midi” (37.700 euro) e i “Vague” (41.300 euro). Anche per le collane il listino varia: dalla “Mon Jeu” (4.680 euro) alla “Calla Media” (12.400 euro), fino alla costosissima “Calla” (42.800 euro). Questi sono solo alcuni dei gioielli di Gruber in quanti i "modelli sfoggiati in tv sono molti di più di quelli elencati".